Đường sách TP.HCM doanh thu 6 tháng đầu năm cao nhất từ 2016 đến nay

Theo báo cáo tại buổi tổng kết hoạt động Đường sách TP.HCM sáng qua 23.2, có 435 hoạt động sự kiện diễn ra nơi đây trong năm 2022, tăng 190% so với năm 2021 và tăng 72% so với năm 2019; tổng doanh thu năm 2022 của các đơn vị tại Đường sách (có 2 đơn vị mới là NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và Phanbooks) đạt 51,64 tỉ đồng, tăng 113,7% so với năm 2021.