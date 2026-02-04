Đường sách TP.HCM nồng hậu đón thiền sư Ajahn Brahm - tác giả 'Mở cửa trái tim'

Chiều 4.2 tại Đường sách TP.HCM, First News - Trí Việt đã tổ chức buổi giao lưu với thiền sư Ajahn Brahm - tác giả Mở cửa trái tim - khi ông vừa đến Việt Nam. Ngay từ sớm, mọi người đã đến chờ đợi để được gặp ông và toàn bộ các dãy ghế trước sân khấu không còn một chỗ trống.

Thiền sư Ajahn Brahm khi vừa đến Đường sách TP.HCM Ảnh: Q.TRÂN

Buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM của thiền sư Ajahn Brahm nhận được sự quan tâm rất lớn của độc giả Việt Nam Ảnh: Q.TRÂN

Theo ban tổ chức, trước khi đến Việt Nam, thiền sư Ajahn Brahm bị viêm họng và cảm thấy không khỏe lắm. Nhiều người thân khuyên nhủ thầy không nên đi xa vì sẽ dễ làm cho bệnh tình nặng hơn. Nhưng thầy nói "không", vì thầy đã hứa sẽ đến thăm những "đứa con" của mình ở đây.

Trong buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM, dù sức khỏe không được tốt, thầy vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một cách chu đáo nhất mà mọi người dành cho mình.

Thiền sư Ajahn Brahm: "Hạnh phúc là dám mở lòng và chấp nhận chính mình"

Thiền sư Ajahn Brahm (sinh năm 1951 tại Anh, tên thật là Peter Betts) là tác giả 5 cuốn sách hay đã được First News xuất bản tại Việt Nam: Tâm từ, Buông bỏ buồn buông, Mở cửa trái tim, Hạnh phúc đến từ sự biến mất và Hạnh phúc mỗi ngày. Thông qua những trang viết đầy cảm xúc, giàu tính kể chuyện và thấm đẫm trí tuệ, thiền sư đã đưa giáo lý cốt lõi của đạo Phật đến gần hơn với đời sống thường nhật. Ở đó, hạnh phúc không còn là một khái niệm xa vời hay một trạng thái cần phải nỗ lực đạt được, mà là điều có thể được nhận ra, nuôi dưỡng và thực hành ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Thiền sư Ajahn Brahm cho biết thầy rất thích tình yêu của người mẹ dành cho con Ảnh: Q.TRÂN

Trả lời câu hỏi của độc giả về sự yêu thương và đức hy sinh trong mỗi con người, thiền sư Ajahn Brahm cho biết thầy rất thích tình yêu của người mẹ dành cho con.

Thầy không có con, nhưng thầy nhìn về các bạn đọc Việt Nam và trìu mến chia sẻ: "Các bạn chính là những đứa con của tôi".

Từ chính những câu chuyện trong sách, thiền sư Ajahn Brahm muốn gửi gắm đến độc giả Việt Nam sự đúc kết: hạnh phúc không nằm ở việc hoàn hảo hơn, mạnh mẽ hơn, mà bắt đầu từ việc dám mở lòng, dám yêu thương và dám chấp nhận chính mình.

Điều đặc biệt ở các tác phẩm của Ajahn Brahm là cách ông giúp người đọc hiểu về hạnh phúc một cách toàn diện: nhận diện nguyên nhân của hạnh phúc, thấy rõ những giới hạn của nó, và quan trọng hơn, nhìn thẳng vào gốc rễ của những bất toàn, khổ đau trong đời sống con người. Không né tránh những tổn thương, mất mát hay bất an, Ajahn Brahm chọn cách đối diện với chúng bằng sự thấu cảm, hài hước và lòng từ bi sâu sắc.

Độc giả say sưa giao lưu với thiền sư Ajahn Brahm Ảnh: Q.TRÂN

Chính lối truyền đạt giản dị, nhân văn và đầy tính chữa lành ấy đã giúp sách của ông được đông đảo độc giả Việt Nam đón nhận và yêu mến trong nhiều năm qua. Trong các cuốn sách của mình, thiền sư Ajahn Brahm đưa giáo lý cốt lõi của đạo Phật đến gần hơn với đời sống thường nhật, nơi hạnh phúc không còn là một khái niệm xa vời hay một trạng thái cần phải nỗ lực đạt được, mà là điều mà mọi người đều có thể được nhận ra, nuôi dưỡng và áp dụng trong từng khoảnh khắc của đời sống, để rồi sống nhân ái hơn, yêu thương nhau nhiều hơn...