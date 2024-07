Đường sắt Pháp bị tấn công, làng VĐV và đoàn thể thao Việt Nam vẫn an toàn

Theo đó, 3/4 tuyến tàu cao tốc (TGV), hướng về phía tây, bắc và đông bị tấn công nghiêm trọng. Trong khi đó, ở tuyến phía đông nam, rất may lực lượng an ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ tấn công. Cảnh sát Pháp cũng xác định, các hành vi phá hoại, cắt đứt giao thông đường sắt đều có liên hệ mật thiết với nhau.



Công ty đường sắt Pháp phải gấp rút sữa chữa đường sắt bị tấn công REUTERS

3/4 tuyến đường sắt của Pháp bị tê liệt REUTERS

Sự việc xảy ra khi ngày khai mạc Olympic Paris 2024 đến gần. Chính vì thế, Công ty đường sắt Pháp phải gấp rút tìm giải pháp. Các lãnh đạo của Công ty đường sắt Pháp báo cáo, một số biện pháp tạm thời được đưa ra, nổi bật là việc các tuyến tàu đang được chuyển hướng. Tuy nhiên, cách làm này không hiệu quả và số lượng lớn chuyến tàu đã bị hủy từ 8 giờ sáng ngày 26.7. Công ty đường sắt Pháp cũng thừa nhận, tình trạng hỗn loạn đường sắt ở Pháp có thể kéo dài ít nhất đến hết ngày 28.7.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Pháp - Patrice Vergriete tố cáo: “Vài giờ trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024, giao thông trên các tuyến cao tốc bị cắt đứt vì các hành động tội phạm. Tấn công Olympic chính là tấn công nước Pháp. Tôi lên án những hành động tội phạm nghiêm trọng này. Chúng sẽ làm tổn hại đến việc di chuyển của nhiều người Pháp đến xem Olympic bị ảnh hưởng”.

Cảnh sát Pháp cho biết những vụ tấn công có liên hệ mật thiết với nhau REUTERS

Ngoài 3 tuyến tàu cao tốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra gần đường ray Courtalain (Eure-et-Loir, Pháp), tiếp tục làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường cao tốc Atlantique. Công ty đường sắt Pháp tiếp tục khẳng định đây là hành động ác ý. Các tuyến đường đã bị đóng cửa từ 5 giờ 15 phút sáng 26.7. Đồng thời, giao thông trên tuyến cao tốc gần Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều VĐV bị ảnh hưởng, đoàn Việt Nam vẫn an toàn

Cuộc tấn công nghiêm trọng trên đã ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của khoảng 800.000 du khách ở Pháp. Tờ L'Equipe cho biết hiện đường sắt nước Pháp vẫn đang họp khẩn với Bộ Giao thông để tìm ra những phương án khắc phục.

Không chỉ các du khách nước ngoài và người dân Pháp, cả VĐV tham gia Olympic cũng bị ảnh hưởng. Trong sáng 26.7, nhiều VĐV ở môn lặn, bóng rổ của Tây Ban Nha đã chọn di chuyển bằng xe lửa và “hú vía” khi được thông báo.

VĐV cầm cờ của đoàn thể thao Tây Ban Nha - Tamara Echegoyen cũng di chuyển bằng đường sắt và hoang mang: “Khi được biết sự thật về vụ tấn công, tôi cảm thấy thật kinh hoàng”.

Brigitte Dupont - một người dân Paris nói với AFP: "Thật là thảm họa. Olympic Paris là một sự kiện lớn, hoành tráng và rõ ràng cuộc tấn công đang làm hỏng niềm vui của mọi người".

Việc đi lại của khách du lịch, VĐV bị ảnh hưởng nghiêm trọng REUTERS

An ninh tiếp tục được tăng cường ở Paris REUTERS

Sau khi đường sắt liên tiếp bị tấn công, cảnh sát Pháp tiếp tục siết chặt an ninh, nâng mức cảnh báo an ninh của Paris lên mức cao nhất. Đặc biệt, làng VĐV - nơi đoàn thể thao Việt Nam cũng đang lưu trú được bảo đảm nghiêm ngặt. Hiện tất cả các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đều an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cho biết, ông hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền Pháp. Ông Thomas Bach đứng tại làng VĐV và chia sẻ: "Tôi không lo ngại gì cả. Nơi đây rất an toàn cho các đoàn thể thao".

Hiện 45.000 cảnh sát, 10.000 binh lính và 2.000 nhân viên an ninh của Chính phủ Pháp đã được triển khai, làm nhiệm vụ. Nhiều tuyến đường di chuyển xung quanh làng VĐV tiếp tục bị chặn lại. Đồng thời, khoảng 44.000 rào chắn được đặt tại các tuyến phố của Paris, nhằm tạo ra một khu vực kiểm soát an ninh đặc biệt. Bất kỳ VĐV hay người dân đi qua đều phải trình mã QR để kiểm tra.