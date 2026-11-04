Đường Tân An - Bình Hiệp: Hơn 40 ngày cao điểm giải ngân gần 950 tỉ đồng

Ngày 4.11, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khoảng 2/3 thời gian thực hiện chiến dịch "Thần tốc 60 ngày đêm" giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, đã có hơn 945 tỉ đồng trong tổng số 1.075 tỉ đồng kế hoạch vốn được chi trả. Chiến dịch còn 16 ngày nữa sẽ kết thúc.
Cụ thể, đã có 9/9 xã, phường trích đo, bàn giao tim mốc; 8/9 địa phương kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Báo cáo lũy kế đến ngày 30.10, các địa phương đã chi trả cho 1.168 trường hợp tại 7/9 xã, phường. Tổng diện tích đã chi trả 305,06 ha.
Xã Mỹ An dẫn đầu về tiến độ, đã chi trả xong 136/136 trường hợp, với 19,3 ha và hơn 154,6 tỉ đồng. Xã Mộc Hóa đã chi trả cho 8/8 hộ, hoàn tất giải phóng mặt bằng. Xã Tân Tây đạt hơn 90,97% diện tích trong đợt chi trả đầu tiên. Phường Kiến Tường còn 15/61 hộ chưa nhận tiền.
4 khu tái định cư cũng đang được đẩy nhanh. Khu tái định cư tại phường Kiến Tường khởi công từ ngày 24.9, san lấp đạt khoảng 10%. Khu tái định cư tại xã Thạnh Hóa san lấp đạt khoảng 62%. Khu tái định cư tại xã Tân Tây đạt khoảng 5%. Khu tái định cư tại xã Mộc Hóa dự kiến khởi công ngày 10.11.
Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 đến Km4+220 được ưu tiên bàn giao mặt bằng từ ngày 15.11. Đây là đoạn sẽ khởi công đầu tiên. Để chủ động vật liệu, UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất chuyển từ đất đắp sang cát san lấp, nhu cầu khoảng 400.000 m³.
Ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả".
Dự án đường Tân An - Bình Hiệp dài khoảng 62,7 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 9.318 tỉ đồng. Tuyến đi qua 9 xã, phường, nối từ phường Long An (trung tâm tỉnh) với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành mặt bằng phần tuyến trước ngày 19.11.
Hơn 3.800 tỉ đồng giải phóng mặt bằng trục Long An - Tân Ninh
UBND tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt dự án thành phần hơn 3.800 tỉ đồng giải phóng mặt bằng thuộc Dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh.
Trục kết nối Long An - Tân Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 20.746 tỉ đồng. Tuyến chính dài hơn 74 km, từ đường Vành đai Tân An (phường Tân An) đến quốc lộ 22 (xã Bến Cầu). Dự án có thêm tuyến nối quốc lộ 1 dài khoảng 2,38 km. Quy mô chủ yếu 6 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/giờ. Mặt bằng được giải phóng một lần với bề rộng khoảng 62 m.
Dự án gồm 10 dự án thành phần. Dự án có khu tái định cư tại phường Long An và các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý. Nguồn vốn gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Trung ương bố trí khoảng 12.900 tỉ đồng cho dự án này.
Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến kéo dài từ tháng 12.2026 đến tháng 6.2027. Tỉnh phấn đấu có hạng mục khởi công trong tháng 12.2026. Dự án thực hiện giai đoạn 2026 - 2031.
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