Đường Tân An - Bình Hiệp: Hơn 40 ngày cao điểm giải ngân gần 950 tỉ đồng

Ngày 4.11, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khoảng 2/3 thời gian thực hiện chiến dịch "Thần tốc 60 ngày đêm" giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, đã có hơn 945 tỉ đồng trong tổng số 1.075 tỉ đồng kế hoạch vốn được chi trả. Chiến dịch còn 16 ngày nữa sẽ kết thúc.

Cụ thể, đã có 9/9 xã, phường trích đo, bàn giao tim mốc; 8/9 địa phương kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Báo cáo lũy kế đến ngày 30.10, các địa phương đã chi trả cho 1.168 trường hợp tại 7/9 xã, phường. Tổng diện tích đã chi trả 305,06 ha.

Người dân xã Tân Tây thuộc vùng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

ẢNH: BẮC BÌNH

Xã Mỹ An dẫn đầu về tiến độ, đã chi trả xong 136/136 trường hợp, với 19,3 ha và hơn 154,6 tỉ đồng. Xã Mộc Hóa đã chi trả cho 8/8 hộ, hoàn tất giải phóng mặt bằng. Xã Tân Tây đạt hơn 90,97% diện tích trong đợt chi trả đầu tiên. Phường Kiến Tường còn 15/61 hộ chưa nhận tiền.

4 khu tái định cư cũng đang được đẩy nhanh. Khu tái định cư tại phường Kiến Tường khởi công từ ngày 24.9, san lấp đạt khoảng 10%. Khu tái định cư tại xã Thạnh Hóa san lấp đạt khoảng 62%. Khu tái định cư tại xã Tân Tây đạt khoảng 5%. Khu tái định cư tại xã Mộc Hóa dự kiến khởi công ngày 10.11.

Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 đến Km4+220 được ưu tiên bàn giao mặt bằng từ ngày 15.11. Đây là đoạn sẽ khởi công đầu tiên. Để chủ động vật liệu, UBND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất chuyển từ đất đắp sang cát san lấp, nhu cầu khoảng 400.000 m³.

Đường Tân An - Bình Hiệp kết nối trung tâm tỉnh Tây Ninh với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Đồng Tháp Mười ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả".

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp dài khoảng 62,7 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 9.318 tỉ đồng. Tuyến đi qua 9 xã, phường, nối từ phường Long An (trung tâm tỉnh) với vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành mặt bằng phần tuyến trước ngày 19.11.