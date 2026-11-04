Vì sao 852 tài sản công ở Tây Ninh chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý?

Ngày 4.11, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập tỉnh.

Tỉnh ủy Tây Ninh ghi nhận, toàn tỉnh hiện có 3.564 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp. Đến nay, 3.563 cơ sở đã có phương án xử lý, đạt 99,97%. Một cơ sở còn lại do Trung ương chuyển giao, đang xây dựng phương án.

Một công sản là nhà đất tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh hiện không được sử dụng ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 852 cơ sở nhà, đất chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Ngoài ra, có 477 cơ sở đã có phương án điều chuyển, chuyển giao nhưng chưa xử lý xong. Trong đó, địa phương quản lý 398 cơ sở, Trung ương chuyển giao 79 cơ sở.

Nguyên nhân của thực trạng này là do việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp triển khai trong thời gian ngắn, địa bàn rộng. Nhiều cơ sở hình thành qua nhiều thời kỳ, giấy tờ giao nhận bị thất lạc. Ngoài ra, cũng do người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan chưa thật sự sâu sát. Việc chỉ đạo chủ yếu "giao khoán" cho bộ phận chuyên môn.

Lấy kết quả xử lý nhà đất để đánh giá cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong tháng 12.2026. Kết quả xử lý tài sản công là căn cứ kiểm điểm tập thể, cá nhân. Người đứng đầu các đơn vị có tài sản công cần sắp xếp sẽ bị xử lý nghiêm nếu buông lỏng lãnh đạo, gây thất thoát.

Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu UBND tỉnh phải công khai rộng rãi phương án được duyệt. Cơ sở nhà đất công sản dôi dư được ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Các xã, phường phải hoàn thành trước ngày 15.12.2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung kiểm tra nơi chậm xử lý, tài sản giá trị lớn; Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng vụ việc có dấu hiệu lợi ích nhóm, trục lợi. Các Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên trực tiếp đôn đốc tại địa bàn phụ trách.

Tỉnh ủy Tây Ninh cũng ghi nhận một số kết quả của UBND tỉnh trong việc thực hiện đề nghị tại Kết luận thanh tra số 345/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 6.2026.

Cụ thể, trước sáp nhập tỉnh, có 216 cơ sở nhà, đất bỏ không. Sau sáp nhập, 137 cơ sở đã được điều chuyển, đổi công năng. Còn 79 cơ sở giao cấp xã quản lý nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Chi nhánh Long An đã chuyển sang thuê đất. Đơn vị này đã nộp đủ hơn 17,9 tỉ đồng tiền thuê đất truy thu và lệ phí trước bạ.

Hai khu đất là tài sản công bỏ trống tại phường Long An cũng có hướng xử lý. Khu 19.700 m2 đề xuất giao Công an tỉnh xây nhà ở cho lực lượng công an. Khu 52.544 m2 đề xuất giao UBND phường Long An làm khu tái định cư.