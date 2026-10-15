Sau 3 tháng, Tây Ninh tháo gỡ được những gì từ kiến nghị với Chính phủ?

Ngày 15.10, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh. Đây là lần thứ 2 trong năm 2026, Phó thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh tăng 10,3%. Mức tăng này xếp thứ 10/34 tỉnh, thành cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 72,6% kế hoạch.

Sau 3 tháng kiến nghị với đoàn công tác của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, tỉnh Tây Ninh đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc lớn

ẢNH: BẮC BÌNH

4/10 kiến nghị đã được tháo gỡ, 6 kiến nghị đang chuyển bước

Tháng 7.2026, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và kết luận buổi làm việc được nêu tại Thông báo 367/TB-VPCP ngày 10.7. Khi đó, tỉnh nêu 10 kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành.

Đến nay, 4 kiến nghị đã hoàn thành. Thứ nhất là nguồn cát san lấp, đá xây dựng cho công trình trọng điểm. Tỉnh đã rà soát nguồn cung, phối hợp điều phối vật liệu với địa phương lân cận.

Thứ hai là vướng mắc tính tiền thuê đất trong khu, cụm công nghiệp. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tỉnh đưa ra phương án tháo gỡ. Tiền thuê đất bổ sung chỉ tính trên phần diện tích nhà máy, kho tàng tăng thêm. Phương án đang áp dụng cho 8 dự án. Cách làm này giúp doanh nghiệp tránh nghĩa vụ tài chính quá cao.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: B.B

Thứ ba là hỗ trợ xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Long An. UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành văn bản triển khai ý kiến của Bộ Tài chính để xử lý khơi thông nhu cầu xuất khẩu cho doanh nghiệp này.

Kiến nghị thứ tư của Tây Ninh khi đó là xin vốn Trung ương cho dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh. Vốn trung hạn Trung ương giao cho tỉnh còn khoảng 3.214 tỉ đồng và tỉnh đã quyết định ưu tiên cho đường Tân An - Bình Hiệp. Riêng dự án kết nối Long An - Tân Ninh đã có phương án phù hợp khác. Vì vậy, tỉnh không đăng ký vốn cho trục Long An - Tân Ninh.

6 kiến nghị còn lại đều đã có chuyển động. Rõ nét nhất là cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ngày 2.10, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đồng ý cách hiểu, áp dụng khoản 2 điều 83 Nghị định thư về vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia. Bộ Xây dựng được giao chủ trì các bước tiếp theo.

Với dự án nâng cấp quốc lộ 62, Trung ương đã quyết định đàm phán hiệp định vay ODA. Hiệp định dự kiến được ký trong tháng 10 này.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh đã gỡ được rất nhiều vướng mắc lớn trong vòng 3 tháng qua. ẢNH: BẮC BÌNH

Riêng dự án 3 cầu trên ĐT.827E lại phát sinh khó khăn mới. Đó là phía Hàn Quốc đã quyết định không tài trợ vốn vay ODA cho dự án. Hai kiến nghị còn lại đang được hoàn thiện. Chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà còn chờ cơ chế của Bộ Công thương. Đề án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới đang lập quy hoạch chi tiết.

Nhóm dự án khoa học - công nghệ của Tây Ninh bị phê bình chậm giải ngân

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc hôm nay (15.10), UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiến nghị 8 nhóm vấn đề, gồm: xin chuyển hơn 3.654 tỉ đồng vốn ODA của dự án 3 cầu trên ĐT.827E sang vốn ngân sách Trung ương trong nước. Phần còn lại do ngân sách tỉnh cân đối.

Cũng liên quan lĩnh vực giao thông, tỉnh Tây Ninh xin được nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 22 và thảm bê tông nhựa toàn tuyến quốc lộ N2. Đồng thời nâng tĩnh không cầu Bến Lức và cầu Đức Huệ.

Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương cho chủ trương để tỉnh chủ trì lập đề xuất đầu tư đường Vành đai biên giới lưỡng dụng. Hiện còn khoảng 23 km đường tuần tra biên giới chưa khép kín.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tỉnh Tây Ninh đã có kết quả tốt trong giải phóng mặt bằng đạt 94% và khởi động dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn tỉnh, đúng kế hoạch

ẢNH: B.B

Tỉnh đề nghị được Trung ương cho phép cập nhật các dự án điện vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Tỉnh đồng thời cũng xin sớm có khung chính sách điện mặt trời mái nhà, lưu trữ điện.

Tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn thống nhất việc giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ. Vướng nhất tại tỉnh hiện nay là trường hợp con liệt sĩ đã lập gia đình riêng...; Tỉnh cũng đang gặp khó khăn trong xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất cho hộ dân thuộc cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ. Nhiều hộ chưa được cấp sổ vì chưa rõ căn cứ tính giá đất.

Đặc biệt, tỉnh đề xuất Trung ương chọn Tây Ninh làm 1 trong 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia. Và tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận kết quả tăng trưởng hai con số của tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Theo ông, công nghiệp là điểm sáng, công nghiệp Tây Ninh 9 tháng tăng hơn 15%, trong khi cả nước tăng hơn 12%.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu tỉnh phải đạt 100% kế hoạch. "Giải ngân 75% thì rất ổn. Nhưng 25% còn lại khó khăn hơn rất nhiều", ông nói. Và chỉ đạo tỉnh phải lập kế hoạch giải ngân theo tuần, đến từng chủ đầu tư, từng dự án. Dự án chậm phải kiên quyết điều chuyển vốn.

Phó thủ tướng thường trực đặc biệt phê bình việc giải ngân nhóm dự án khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo báo cáo, nhóm này mới giải ngân hơn 132,8/694,1 tỉ đồng, đạt 19,13%. Riêng nguồn ngân sách địa phương chỉ đạt 9,06%.

"Từ tháng 7 đến bây giờ, tôi thấy vẫn nói việc này. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học - Công nghệ, tôi dùng từ đặc biệt nhé, đối với Tây Ninh", Phó thủ tướng nói.

Về thu ngân sách, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu vượt dự toán ít nhất 10%. Tỉnh phải giảm phụ thuộc tiền đất, chống thất thu, chống chuyển giá.

Với các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền cấp trên, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần báo cáo cụ thể, Chính phủ sẽ chỉ đạo xử lý. Về năng lượng, tỉnh phải đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết vì theo Phó thủ tướng thường trực, chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng Tây Ninh mà ảnh hưởng an ninh năng lượng cả nước.

Đối với 8 nhóm kiến nghị của tỉnh Tây Ninh tại buổi làm việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tiếp thu đầy đủ và phân công cụ thể đến bộ, ngành Trung ương có liên quan để tiếp tục phối hợp xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh.



