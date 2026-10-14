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    Tây Ninh chốt lộ trình xin chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    UBND tỉnh Tây Ninh đặt mốc thời gian tháng 11.2026 hoàn thiện đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, sau đó báo cáo xin chủ trương của Bộ Chính trị.

    Ngày 14.10, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch xây dựng đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương.

    Theo kế hoạch, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh là đơn vị chủ trì. Trong tháng 10.2026, sở này sẽ phối hợp các sở, ngành tổng hợp số liệu; đồng thời xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát.

    Tây Ninh chốt lộ trình xin chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

    Khu vực đô thị Tân An hiện là trung tâm hành chính chính trị tỉnh Tây Ninh có giao thông thủy và bộ rất thuận lợi phát triển

    ẢNH: B.B

    Đến giữa đầu tháng 11.2026, dự thảo được lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Đề án sau đó được báo cáo UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh.

    Chậm nhất ngày 28.11, tỉnh báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề án cũng được trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương.

    Kế hoạch phân công rõ trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương. Mục tiêu là hoàn thành các tiêu chí của thành phố trực thuộc T.Ư.

    Hiện vùng Đông Nam bộ có 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm TP.HCM, TP.Đồng Nai và Tây Ninh. Như vậy, Tây Ninh là tỉnh duy nhất còn lại trong vùng.

    Năm 2026, Đồng Nai và Quảng Ninh lần lượt lên thành phố trực thuộc Trung ương. Tây Ninh trở thành tỉnh duy nhất trong nhóm địa phương tự cân đối ngân sách.

    Tây Ninh chốt lộ trình xin chủ trương lên thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

    Giao thông thủy, bộ tại khu vực đô thị Tân An rất thuận lợi, có dư địa phát triển lớn

    ẢNH: B.B

    Về kinh tế, GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của Tây Ninh tăng 10,3%. Đến ngày 24.9, tổng thu ngân sách đạt gần 51.925 tỉ đồng. Con số này bằng 96,4% dự toán Trung ương giao, tăng 33% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 45.737 tỉ đồng. Riêng thu tiền sử dụng đất hơn 16.232 tỉ đồng, vượt 15,9% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 6.065 tỉ đồng, tăng 15,6%.

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