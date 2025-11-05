Đường toàn ổ gà, đi lại khó khăn

Mỗi lần đi qua đường Liên khu 4 - 5, P.Bình Tân (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng con đường xuống cấp nghiêm trọng (ảnh 1).

Nhiều đoạn mặt đường bị trũng xuống, bong tróc lớp nhựa, nước ứ đọng lâu ngày, nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy vào khiến mặt đường ngày càng nhiều "ổ gà, ổ trâu". Đáng nói, mặt đường ở đoạn này xuống cấp đã lâu nhưng không được dặm vá, sửa chữa. Trong khi đó, người đi lại cố tránh các vũng nước có thể dẫn tới va quệt, còn chạy qua vũng nước thì rất dễ gặp đá lởm chởm hoặc hố sâu, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường 1C, xã Tân Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh cũ), TP.HCM, bị bong tróc và trũng nhiều chỗ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông (ảnh 2). Do không có hệ thống cống thoát nước và nhiều xe tải, ô tô lưu thông, nên mặt đường hỏng nặng, chỗ thì sình lầy, nơi thì lồi lõm, đọng nước. Khi trời mưa, nước ngập lênh láng nhiều ngày mới rút, xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã.

ảnh: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.



