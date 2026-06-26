Dương Triệu Vũ bị móc sạch tiền ở châu Âu

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về trải nghiệm không vui trong chuyến đi ở trời Âu. Nam ca sĩ Em lỡ thôi à cho biết anh bị kẻ xấu lấy hết tiền mặt khi để ví trong balo.

Chia sẻ câu chuyện của mình, em trai Hoài Linh bày tỏ: “Đến bây giờ vẫn không thể tin mình đã bị trộm hết tiền trong balo. Mọi người đừng mất cảnh giác dù chỉ là 1 phút”.

Diễn biến vụ Dương Triệu Vũ bị móc túi

Dương Triệu Vũ cho biết thêm dù đã đề phòng nhưng chính anh cũng không ngờ mình là người bị móc sạch toàn bộ tiền mặt. Anh kể: “Balo tôi để ngay phía trên đầu, kẻ gian đã lôi xuống hàng ghế phía sau, mở cả 2 balo và lấy sạch tiền trong 2 cái ví, tiền xu vẫn còn rớt lại dưới ghế”.

Thông tin về sự cố của Dương Triệu Vũ đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Ảnh: NVCC

Giọng ca 8X cho biết ngoài anh, quản lý cũng gặp tình huống tương tự khi bị lấy sạch tiền trong ví. Cũng theo Dương Triệu Vũ, sau khi phát hiện vụ việc, anh đã gọi điện cho cảnh sát để báo cáo. “Tôi không biết họ lấy từ lúc nào, vì tôi cũng đâu có ngủ đâu. Họ để lại giấy tờ, nhưng tiền thì mất hết”, em trai Hoài Linh cho biết thêm.

Sau khi chia sẻ câu chuyện, Dương Triệu Vũ nhận được sự động viên của đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người còn chia sẻ trải nghiệm của mình khi gặp phải tình huống tương tự và cho rằng đây cũng là bài học khi đi du lịch.

Trao đổi với chúng tôi, một người bạn thân thiết của Dương Triệu Vũ xác nhận thông tin nam ca sĩ bị lấy sạch tiền mặt khi đang ở châu Âu. Người này cho biết thêm số tiền nam ca sĩ bị mất là khoảng 9.000 USD.

Trước Dương Triệu Vũ, nhiều sao Việt cũng từng bị kẻ xấu móc túi khi ở nước ngoài. Hồi năm 2025, trên chuyến tàu di chuyển từ Rome đến Milano Centrale (Ý), Thanh Thanh Huyền bị một người đàn ông lạ mặt cướp hành lý. Hành lý của cô không chỉ chứa đồ đạc mà còn có những trang sức quý giá nên nữ MC rất sốc và bật khóc nức nở. Thông tin này cũng từng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.