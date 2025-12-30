Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai vốn 26.200 tỉ đồng sẽ sớm khởi công

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh (dự án thành phần 2-2, dài hơn 46 km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên).

Quy hoạch hướng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: T.L

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2, bao gồm 3 việc.

Cụ thể, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức đối tác công tư; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về PPP; tổ chức khảo sát sự quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trước ngày 30.6.2026 và đảm bảo điều kiện khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý 3/2026.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo quy định. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi đảm bảo điều kiện về hồ sơ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai trước đây có Công ty cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam tham gia thực hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự. Tuy nhiên, vào tháng 10.2025, công ty đã xin rút, nguyên nhân do các yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dự án chưa phù hợp với nguồn lực thực hiện của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Sau đó, trong tháng 11.2025, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành có văn bản về việc quan tâm thực hiện dự án. Công ty đề xuất điều chỉnh quy mô dự án từ 4 làn xe thành 8 làn xe; điều chỉnh hình thức hợp đồng từ BOT sang BT thanh toán bằng quỹ đất. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND vào ngày 19.12.2025, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã có ý kiến xin rút đề xuất tham gia.