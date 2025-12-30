Đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai vốn 26.200 tỉ đồng sẽ sớm khởi công

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh (dự án thành phần 2-2, dài hơn 46 km, từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên).
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm đơn vị lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2-2, bao gồm 3 việc.
Cụ thể, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) theo phương thức đối tác công tư; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về PPP; tổ chức khảo sát sự quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trước ngày 30.6.2026 và đảm bảo điều kiện khởi công dự án thành phần 2-2 trong quý 3/2026.
UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án thành phần 2-2 theo quy định. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án khi đảm bảo điều kiện về hồ sơ.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai trước đây có Công ty cổ phần Tập đoàn Mikgroup Việt Nam tham gia thực hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự. Tuy nhiên, vào tháng 10.2025, công ty đã xin rút, nguyên nhân do các yếu tố chuyên môn, kỹ thuật của dự án chưa phù hợp với nguồn lực thực hiện của công ty trong giai đoạn hiện nay.
Sau đó, trong tháng 11.2025, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành có văn bản về việc quan tâm thực hiện dự án. Công ty đề xuất điều chỉnh quy mô dự án từ 4 làn xe thành 8 làn xe; điều chỉnh hình thức hợp đồng từ BOT sang BT thanh toán bằng quỹ đất. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND vào ngày 19.12.2025, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã có ý kiến xin rút đề xuất tham gia.
Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM được Quốc hội phê duyệt chủ trương vào ngày 27.6.2025. Dự án dài 159 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.000 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Trong giai đoạn 1, đường quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ.
Dự án đi qua 5 tỉnh thành, gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An (sau sáp nhập, hiện còn 3 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh).
Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài 46 km, tổng mức đầu tư 26.200 tỉ đồng. Bao gồm dự án 1-2 "Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên" có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; dự án 2-2 là phần xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỉ đồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cụ thể, ngân sách địa phương bố trí nguồn vốn hơn 4.000 tỉ đồng, số còn lại là nguồn vốn nhà đầu tư.
Bình luận (0)