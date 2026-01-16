Đường về nhà thêm gần với chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026

Nhẹ gánh tàu xe, Tết thêm trọn vẹn

Đối với sinh viên sống xa nhà ngoài nhận trợ cấp từ gia đình, nhiều bạn tranh thủ làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Mỗi dịp Tết đến, với nhiều sinh viên, tiền vé có khi bằng cả tháng sinh hoạt phí; với người lao động, đó là khoản chi khiến kế hoạch về quê phải tính toán từng ngày. Vậy nên, có người chấp nhận ở lại thành phố làm thêm đến cận giao thừa, có người đắn đo từng khoản chi để đủ tiền mua vé về quê. Tết đang đến gần, nhưng đường về quê lại trở nên xa hơn chỉ vì một tấm vé xe.

Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 với chủ đề "Gác bôn ba, về nhà có Tết" mang đến sự hỗ trợ thiết thực khi trao tặng 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động đang sinh sống, học tập tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Khi chi phí đi lại được san sẻ, nỗi lo lớn nhất mỗi dịp Tết cũng phần nào được tháo gỡ.

Khoản tiền vốn dành cho vé xe này có thể được dùng để mua thêm món quà Tết cho gia đình, chuẩn bị hành trang chu đáo hơn cho chuyến về quê và phần nào giúp mọi người an tâm hơn khi nghĩ đến hành trình đoàn viên. Khi tiền vé không còn là rào cản, Tết năm nay không còn bôn ba trên vai, mọi thứ được đặt xuống để được thật sự tận hưởng trọn vẹn.

Chi phí tàu xe được san sẻ, sinh viên háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, sinh viên và người lao động có thể đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến qua website tetsumvay.thanhnien.vn. Đăng ký trực tiếp sẽ tại địa chỉ Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (643 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM). Thời gian đăng ký vé từ đây đến hết 24.1.2025. Bắt đầu từ TP.HCM, Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 - Gác bôn ba, về nhà có Tết sẽ lăn bánh về 15 tỉnh thành: Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Quảng Ngãi, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Các chuyến xe sẽ bắt đầu lăn bánh lúc 6 giờ 7.2.2026 (nhằm 20 tháng Chạp Âm lịch) tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (1 Lưu Hữu Phước, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí lực lượng các bạn tình nguyện viên tại địa điểm đăng ký trực tiếp nhằm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết quy trình. Nhờ đó, người tham gia có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không phát sinh thêm chi phí hay áp lực không cần thiết trong những ngày cận Tết.

Tết là trở về, bộn bề để sang bên

Chuyến xe mùa xuân Tết sum vầy 2026 - "Gác bôn ba, về nhà có Tết " do Báo Thanh Niên tổ chức cùng năm thứ tư liên tiếp với sự đồng hành của Acecook Việt Nam đã lăn bánh nhiều chuyến xe từ Nam ra Bắc đưa sinh viên, người lao động về nhà đón Tết.

Không chỉ vậy, nó còn mang theo niềm mong chờ của những gia đình đang đợi con, niềm vui của những người con người cháu Tết này có quà về biếu Khi việc đi lại được hỗ trợ, khoảng cách địa lý cũng như những rào cản về chi phí dần được thu hẹp, Tết cũng trở nên tròn đầy và ý nghĩa. Thông qua chương trình, Báo Thanh Niên và Công ty Acecook Việt Nam mong muốn góp phần để người trẻ, người lao động có thể an tâm gác lại những bộn bề nơi phố thị trở về nhà đúng dịp Tết, khi gia đình vẫn còn đông đủ và bữa cơm đoàn viên vẫn trọn vẹn ý nghĩa.