Đường xuống cấp cần sửa chữa

Trương Thuận
06/04/2026 07:49 GMT+7

Đường Tân Thới Nhất 08, P.Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12), TP.HCM, bị bong tróc lớp nhựa và lún nhiều chỗ, xe cộ qua lại rất vất vả.

Người dân trong khu vực cho biết đường xuống cấp nghiêm trọng như vậy do lượng xe tải rất lớn ngày đêm chạy qua đây. Mặt đường nhiều chỗ bị hư hỏng nặng nhưng chưa được dặm vá khắc phục, người đi xe máy rất dễ trượt ngã. Mỗi khi trời nắng, đất đá bong tróc, xe đi qua tung bụi mù mịt. Nếu lách xe tránh đá lởm chởm trên đường và hố sâu dễ dẫn tới va quẹt, ùn ứ; còn nếu chạy qua thì nguy cơ trượt bánh xe xảy ra tai nạn.

Mặt đường Tân Thới Nhất 08, P.Đông Hưng Thuận bị trũng nhiều chỗ

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Tương tự, đường số 4, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, bị trũng xuống giữa lòng đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Người dân cho biết khu vực này có chợ nên nhiều xe tải, ô tô chở hàng thường xuyên chạy qua khiến mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà. Xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã.

Đường số 4, xã Xuân Thới Sơn, xuống cấp nặng

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để việc đi lại thuận tiện, an toàn. 

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Đi qua đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân (trước là P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng con đường xuống cấp, đi lại rất khó khăn.

