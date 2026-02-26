Đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Nhiều đoạn mặt đường bị trũng, bong tróc lớp nhựa, nước ứ đọng lâu ngày, ô tô thường xuyên chạy vào khiến mặt đường ngày càng nhiều ổ gà. Mặt đường ở đoạn này xuống cấp đã lâu nhưng không được dặm vá sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người qua lại.

Đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân, bị xuống cấp, đi lại khó khăn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường Lê Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc (trước là xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, bị bong tróc và lún nhiều chỗ tạo thành gờ, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông. Phía bên mặt đường bị lún đá dăm lởm chởm và nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người chạy xe máy, nhất là ban đêm.

Đường Lê Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, bị bong tróc và lún nhiều chỗ ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp hai đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn.