Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
26/02/2026 08:59 GMT+7

Đi qua đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân (trước là P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng con đường xuống cấp, đi lại rất khó khăn.

Nhiều đoạn mặt đường bị trũng, bong tróc lớp nhựa, nước ứ đọng lâu ngày, ô tô thường xuyên chạy vào khiến mặt đường ngày càng nhiều ổ gà. Mặt đường ở đoạn này xuống cấp đã lâu nhưng không được dặm vá sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người qua lại.

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 1.

Đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân, bị xuống cấp, đi lại khó khăn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, mặt đường Lê Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc (trước là xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, bị bong tróc và lún nhiều chỗ tạo thành gờ, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông. Phía bên mặt đường bị lún đá dăm lởm chởm và nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người chạy xe máy, nhất là ban đêm.

Đường xuống cấp, đi lại khó khăn- Ảnh 2.

Đường Lê Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, bị bong tróc và lún nhiều chỗ

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp hai đoạn đường nói trên để giao thông được thuận tiện, an toàn. 

Tin liên quan

Đường xuống cấp nặng, đi lại khó khăn

Đường xuống cấp nặng, đi lại khó khăn

Thời gian qua, đoạn đường Lưu Trọng Lư nối với Bến Nghé, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, bị xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

đường xuống cấp cơ quan chức năng giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận