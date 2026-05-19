Dương Yến Ngọc của 'Những cô gái chân dài' ra sao sau 10 năm vắng bóng showbiz Việt?

Sự trở lại của Dương Yến Ngọc trên màn ảnh rộng khiến khán giả mong đợi Ảnh: ĐPCC

* Xin chào diễn viên/người mẫu Dương Yến Ngọc. Điều gì khiến chị quyết định tái xuất màn ảnh rộng ở thời điểm này?

- Diễn viên/người mẫu Dương Yến Ngọc: Bộ phim điện ảnh gần nhất tôi tham gia là 1.735 km, được thực hiện vào năm 2005. Vì vậy, khi nhận được lời mời góp mặt trong dự án Mật mã Đông Dương, một bộ phim về ngành tình báo Việt Nam tôi thực sự xúc động và hạnh phúc.

Đây không chỉ là một vai diễn đơn thuần mà còn là tâm nguyện, tâm huyết và cả giấc mơ tôi đã ấp ủ từ khi còn theo học tại Trường cao đẳng An ninh Nhân dân. Ngày đó, tôi học chuyên ngành tình báo và luôn mong muốn được làm việc trong môi trường này. Nhưng rồi định mệnh lại đưa tôi đến với nghệ thuật và showbiz.

Khi bước chân vào nghề, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tham gia những bộ phim về ngành công an, ngành tình báo, bởi đó là lĩnh vực tôi hiểu, có sự kết nối và tin rằng bản thân có thể làm tốt nhất. Ngoài việc sinh ra trong gia đình có truyền thống công an, tôi còn được đào tạo bài bản nên luôn dành tình cảm đặc biệt cho đề tài này. Vì vậy, khi đạo diễn giao cho tôi vai diễn trong Mật mã Đông Dương, tôi càng xúc động hơn. Tôi tin đây là vai diễn mà mình có thể đặt nhiều cảm xúc, trải nghiệm và làm tốt nhất khả năng của bản thân.

* Những năm gần đây, sự phát triển của điện ảnh Việt làm xuất hiện nhiều “ngôi sao”, chị có cảm thấy áp lực hay lo lắng khi trở lại sau nhiều năm vắng bóng?

- Tôi vẫn luôn theo dõi sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong nhiều năm qua và thật lòng cảm thấy rất vui, rất tự hào khi thấy thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Có nhiều bộ phim được đầu tư chỉn chu, nhiều diễn viên trẻ tài năng xuất hiện và đặc biệt là tôi nhìn thấy ở các bạn một sự nghiêm túc, đam mê và tình yêu rất lớn dành cho nghề. Tôi không có cảm giác mình bị lạc lõng hay cô độc giữa một thế hệ mới. Ngược lại, tôi thấy mình vẫn còn sự kết nối với điện ảnh, vẫn còn được sống trong không khí nghệ thuật mà mình yêu quý suốt nhiều năm qua.

Với tôi, việc sau từng ấy thời gian vẫn còn được khán giả nhớ đến, vẫn còn có cơ hội đứng trên phim trường, được làm nghề và gặp những cộng sự yêu nghề như vậy đã là một điều rất may mắn. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là áp lực.

Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn được khán giả nhớ đến. Cuối năm 2016, cô quyết định rút lui khỏi showbiz để trị bệnh ẢNH: NVCC

* Chị đặt mục tiêu như thế nào với sự trở lại này?

- Tôi không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho lần trở lại này. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt rằng nhân vật đó thuộc về mình, và mình chính là người phù hợp để kể câu chuyện ấy. Có những vai diễn mà diễn viên phải cố gắng hóa thân, tìm cách để chạm vào tâm lý nhân vật, nhưng với tôi, nhân vật này lại đến một cách rất tự nhiên, như thể đó là một phần con người mình từ lâu rồi.

Vì vậy, tôi không nghĩ quá nhiều đến chuyện phải đạt được điều gì hay phải chứng minh điều gì với khán giả. Điều tôi muốn làm chỉ là sống trọn vẹn cùng nhân vật, cảm nhận mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành trình của họ một cách chân thật nhất. Tôi tin rằng khi mình thật sự hiểu và đồng cảm với nhân vật thì mọi thứ sẽ đến tự nhiên.

* Nếu so với thời điểm đóng Những cô gái chân dài hay 1.735 km, chị thấy tâm thế làm nghề hiện tại đã thay đổi như thế nào?

- Tâm thế làm nghề của tôi bây giờ khác rất nhiều so với thời điểm tham gia Những cô gái chân dài. Khi đó, tôi còn rất trẻ, khá ngây thơ và đơn giản nghĩ rằng đóng phim là một công việc, một cơ duyên phù hợp thì mình tham gia. Lúc ấy, mọi thứ đến khá tự nhiên, mình thích vai diễn thì nhận lời và làm bằng cảm xúc của tuổi trẻ nhiều hơn.

Còn lần trở lại này với điện ảnh, cảm xúc trong tôi đã khác hoàn toàn. Nó không chỉ đơn thuần là sự yêu thích hay một cơ hội nghề nghiệp nữa, mà là khát vọng được làm nghề một cách nghiêm túc, bài bản và chỉn chu hơn. Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi hiểu giá trị của nghề diễn và càng trân trọng từng cơ hội được đứng trước máy quay. Tôi muốn mỗi vai diễn mình tham gia đều là sự đầu tư nghiêm túc.

* Vì sao đến thời điểm hiện tại mới thấy được năng lượng này của chị đối với nghệ thuật?

- Có lẽ vì trước đây tôi đã trải qua khá nhiều biến cố cá nhân, trong đó có cả vấn đề liên quan đến tâm lý. Đã có những giai đoạn tôi rơi vào trầm cảm, phải dành rất nhiều thời gian để chữa trị. Sau tất cả những điều đó, tôi nghĩ mình trưởng thành hơn và cũng hiểu bản thân nhiều hơn. Đến khi có được một tinh thần thật sự ổn định, khỏe mạnh và bình an, tôi mới cảm nhận rõ ràng khát khao được quay lại với nghề.

Theo chân dài 7X, giai đoạn mắc bệnh trầm cảm là quãng thời gian vô cùng khó khăn song cũng mang đến cho cô nhiều bài học quý giá từ cuộc sống Ảnh: NVCC

* Chị từng nhắc đến việc trải qua nhiều biến cố cá nhân cũng như mắc bệnh trầm cảm. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về quãng thời gian khó khăn ấy?

- Trong đầu tôi luôn xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là cảm giác không còn muốn tiếp tục sống nữa. Điều đó rất mâu thuẫn với con người thật của tôi, bởi trước đây tôi vốn là một người rất yêu đời, lạc quan và luôn mang năng lượng tích cực. Nhưng không hiểu vì sao, trong đầu tôi lúc nào cũng tồn tại một tiếng nói liên tục phủ nhận giá trị của bản thân, khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này.

Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi trạng thái đó, để loại bỏ tiếng nói ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhưng càng chống lại, nó lại càng mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn và giống như muốn kéo mình xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Chỉ khi thật sự trải qua những điều đó, tôi mới hiểu vì sao nhiều người mắc trầm cảm rất khó vượt qua, dù bên cạnh họ luôn có gia đình hay người thân tìm cách giúp đỡ. Bởi đôi khi, điều đáng sợ nhất lại chính là cuộc chiến diễn ra trong tâm trí mình.

Đó là một hành trình rất dài với tôi, nhiều đau đớn nhưng cũng đầy ý nghĩa. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành, học cách đối diện với chính mình và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Sắp tới, tôi cũng sẽ ra mắt một cuốn sách kể lại hành trình vượt qua trầm cảm của bản thân. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình có thể phần nào giúp những người đang gặp vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực hay trầm cảm có thêm sự đồng cảm, động lực và niềm tin để mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của mình.

Gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp cô vượt qua khoảng thời gian tiêu cực Ảnh: NVCC

* Điều gì đã níu kéo chị trở lại từ những thời khắc tưởng chừng muốn buông bỏ tất cả, để có một Dương Yến Ngọc như hôm nay?

- Thật ra, nếu nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cũng không biết phải nói điều gì, là ý chí hay nghị lực đã giúp mình vượt qua. Lúc ấy, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng đến mức tôi không còn nghĩ đến việc phải cố gắng hay mạnh mẽ nữa. Khi con người rơi vào trạng thái đó, điều duy nhất còn lại đôi khi chỉ là cảm giác muốn... chết.

Nhưng giữa những ngày rất tối tăm ấy, tôi nhận ra mình vẫn còn hai đứa con. Nếu không thể sống vì bản thân, thì ít nhất tôi phải sống vì các con. Chính sự hiện diện, sự hồn nhiên và những khoảnh khắc rất đời thường, líu lo bên mẹ mỗi ngày của các con đã trở thành một nguồn năng lượng rất kỳ diệu, kéo tôi quay trở lại với cuộc sống.

Khi đã bước qua được giai đoạn chỉ còn biết sống vì con, tôi cũng dần tỉnh táo hơn để tiếp tục sống vì cha mẹ, vì những người thân yêu và vì những giá trị khác của cuộc đời. Đó là một hành trình rất dài, nhiều giằng xé và đấu tranh nội tâm, nhưng cũng là hành trình giúp tôi hiểu sâu hơn về chính mình và cuộc sống.

Cuộc sống của Dương Yến Ngọc ở tuổi 47

Sau những thăng trầm, Dương Yến Ngọc thấy hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại Ảnh: NVCC

* Vượt qua những giông bão cuộc đời, chị nhìn nhận cuộc sống hiện tại của mình như thế nào?

- Hiện tại, cuộc sống của tôi khá thong dong, tự tại và bình an hơn trước rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã dần hiểu được những vấn đề của bản thân, hiểu rõ nội tâm và cả những yếu tố tâm lý từng khiến mình rơi vào những giai đoạn khó khăn.

* Chị nhắc đến “hạnh phúc”, vậy với chị hạnh phúc bây giờ được định nghĩa như thế nào sau tất cả những thăng trầm đã trải qua?

- Với tôi, đó chính là sự đồng hành, chia sẻ và yêu thương. Tôi nghĩ rằng, nếu trong tình yêu mà thiếu đi sự đồng hành và sẻ chia thì tình yêu đó rất dễ trở nên ích kỷ, thậm chí vô tình tạo áp lực cho cả hai người.

Hạnh phúc với tôi không phải là sở hữu hay giữ lấy, mà là cùng nhau đi qua những chặng đường của cuộc sống, lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Khi có sự đồng hành thật sự, tình yêu mới trở nên nhẹ nhàng, bền vững và mang lại cảm giác bình an cho cả hai phía.

* Vậy chị còn điều gì trăn trở hay tiếc nuối?

- Hiện tại, tôi không còn điều gì quá trăn trở. Với tôi, ở thời điểm này, có thể nói là ông trời đã rất ưu ái khi cho tôi những gì mình đang có. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn người đó, vì tất cả những điều đã đến. Những điều tốt đẹp hay những trải nghiệm chưa đẹp đã khiến tôi sống trưởng thành hơn. Mọi thứ ở hiện tại đều giúp tôi thấy đủ đầy, bình an và trân trọng cuộc sống của mình hơn bao giờ hết.

* Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên/người mẫu Dương Yến Ngọc!