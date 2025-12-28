Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50

Tái xuất làng giải trí sau quãng thời gian im ắng, Ngọc Nga gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Cô không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau khi xuất hiện trước công chúng.
Sau quãng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và chăm lo gia đình, cựu siêu mẫu Ngọc Nga dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài việc tham gia các vai diễn trong phim Chị chị em em 2, Cô dâu hào môn, Mai… chân dài 7X còn tích cực xuất hiện ở các sàn diễn thời trang. Ở tuổi U.50, Ngọc Nga giữ được vóc dáng thon thả. Điều này giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trong các sự kiện giải trí.
Sắc vóc tuổi U.50 của cựu người mẫu Ngọc Nga
Ở tuổi U.50, Ngọc Nga cho thấy sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy, thỉnh thoảng nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài giản dị. Trong ảnh, cựu siêu mẫu phối quần jean với sơ mi trắng, toát lên vẻ trẻ trung. Hay trong khoảnh khắc khác, Ngọc Nga trở nên duyên dáng trong tà áo dài truyền thống
Ảnh: NVCC
Hiện tại Ngọc Nga đang tích cực tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, không ngại biến hóa ở nhiều vai diễn khác nhau. Cựu người mẫu khẳng định bản thân không buồn khi đảm nhận vai phụ, thậm chí cảm thấy hãnh diện vì được khán giả nhớ đến.
