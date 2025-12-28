Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50

Thạch Anh

28/12/2025 07:51 GMT+7

Tái xuất làng giải trí sau quãng thời gian im ắng, Ngọc Nga gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung. Cô không ngại biến hóa ở nhiều phong cách khác nhau khi xuất hiện trước công chúng.

Sau quãng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và chăm lo gia đình, cựu siêu mẫu Ngọc Nga dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài việc tham gia các vai diễn trong phim Chị chị em em 2, Cô dâu hào môn, Mai… chân dài 7X còn tích cực xuất hiện ở các sàn diễn thời trang. Ở tuổi U.50, Ngọc Nga giữ được vóc dáng thon thả. Điều này giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện với hình ảnh gợi cảm trong các sự kiện giải trí.

Sắc vóc tuổi U.50 của cựu người mẫu Ngọc Nga

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 1.

Trong show diễn mới đây của NTK Võ Việt Chung, Ngọc Nga gây chú ý khi diện thiết kế độc đáo với phần trên bó sát tôn đường cong, phần chân váy tạo hiệu ứng khi di chuyển. Trên sàn diễn, chân dài 7X vẫn cho thấy sự tự tin, máu lửa dù có quãng thời gian im ắng trong nghề

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 2.

Từng hoạt động năng nổ trong những năm 2000, Ngọc Nga cho thấy sự tái xuất ấn tượng sau khi dành thời gian cho gia đình. Bộ trang phục lần này giúp nữ người mẫu tôn lên sắc vóc quyến rũ ở độ tuổi U.50. Từ khi quay lại với nghệ thuật, cô đã hoạt động tích cực hơn. Dù vậy, diễn viên Cô dâu hào môn vẫn sắp xếp thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 3.

Trước đó, trong show thời trang của NTK Đỗ Long, cựu siêu mẫu Ngọc Nga từng gây ấn tượng khi diện chiếc váy xuyên thấu, tôn lên nhan sắc trẻ trung. Điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết xẻ cao ở phần chân váy, giúp cô khéo léo khoe vóc dáng thon thả

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 4.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Nga cho biết ngoại hình hiện tại giúp cô tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả của quá trình ăn uống khoa học và tích cực tập luyện. "Tôi luôn giữ thói quen tập yoga và cố gắng duy trì 3 lần/tuần. Không cần phải cố gắng chinh phục các tư thế khó mà tôi chỉ cần duy trì thói quen để rèn luyện sức khỏe. Về ăn uống, tôi cố gắng hạn chế ăn tinh bột và không ăn sau 6 giờ tối, trừ khi có hẹn với bạn bè", cô cho hay

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 5.
Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 6.

Ở tuổi U.50, Ngọc Nga cho thấy sự biến hóa đa dạng trong phong cách thời trang. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy, thỉnh thoảng nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài giản dị. Trong ảnh, cựu siêu mẫu phối quần jean với sơ mi trắng, toát lên vẻ trẻ trung. Hay trong khoảnh khắc khác, Ngọc Nga trở nên duyên dáng trong tà áo dài truyền thống

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 7.

"Quan điểm ăn mặc của tôi cực kỳ đơn giản. Tôi rất thích mặc màu đen, có lẽ do màu sắc này giúp bản thân che được nhiều khuyết điểm. Tôi cũng không cần nhiều nữ trang. Đôi khi tôi chỉ cần tóc tai, quần áo chỉnh chu rồi nhấn thêm đôi hoa tai tròn là có thể đi ra ngoài", Ngọc Nga chia sẻ

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của Ngọc Nga 'Những cô gái chân dài' ở tuổi U.50- Ảnh 8.

Tổ ấm hạnh phúc là một trong những bí quyết giúp Ngọc Nga ngày càng trẻ trung, dù đã bước sang tuổi U.50. Cô nói từ khi lập gia đình và làm mẹ, bản thân thay đổi nhiều điều. Không xem mình là "trung tâm vũ trụ'" người mẫu 7X chọn cách cân bằng mọi thứ xung quanh để khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn

Ảnh: NVCC

Hiện tại Ngọc Nga đang tích cực tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, không ngại biến hóa ở nhiều vai diễn khác nhau. Cựu người mẫu khẳng định bản thân không buồn khi đảm nhận vai phụ, thậm chí cảm thấy hãnh diện vì được khán giả nhớ đến.

Khám phá thêm chủ đề

