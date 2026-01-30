Duy Khánh đón tin vui ở tuổi 31

Năm 2025, Duy Khánh ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở nhiều vai trò khác nhau, từ chương trình truyền hình thực tế Gia đình haha, dự án phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao hợp tác cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Kwang Soo đến MV Mưa sa mạc. Mới đây, anh còn giành giải Mai vàng 2025 ở hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất. Đây có thể xem là “quả ngọt” sau một năm làm việc đầy sáng tạo và nỗ lực của Duy Khánh.

Duy Khánh năng nổ hoạt động sau thành công ở Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình haha Ảnh: NVCC

Dự án mới của Duy Khánh

Để đánh dấu một năm thành công rực rỡ như thế, Duy Khánh đã cho ra mắt phần 2 của phim Về quê có gì vui trên nền tảng số YouTube. Trong phần 1, Duy Khánh vào vai Thu - một du học sinh Hàn Quốc trở về Việt Nam ăn tết sau 8 năm xa quê. Anh về thăm quê ngoại, vốn là một vùng ngoại ô thiếu thốn đủ thứ. Những tình huống "dở khóc dở cười" từ việc làm quen với hàng xóm cho đến những bí mật bất ngờ khi gặp lại người thân lâu năm đã tạo nên một câu chuyện thú vị và đầy cảm xúc.

Về quê có gì vui 2 được Duy Khánh thực hiện trên tinh thần nhẹ nhàng, vui vẻ, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Phi Phụng, Jun Phạm, BB Trần, Quang Trung, Minh Tú… Bộ phim cũng truyền tải đến khán giả thông điệp: “Mỗi người chúng ta đều có nỗi niềm riêng, nhưng chỉ cần còn người thân bên cạnh, thì về quê sẽ luôn là điều vui nhất”.

Dự án phim tết của Duy Khánh có sự góp mặt của Phi Phụng, Jun Phạm, Cara... Ảnh: NVCC

Dù mang màu sắc hài hước, bộ phim vẫn gợi mở nhiều cảm xúc về ngày tết, đặc biệt với những người trẻ xa nhà. Với Duy Khánh, một người sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, tết đôi khi chỉ đơn giản là những ngày phố xá vắng hơn, thiếu đi sự quây quần của bạn bè thân thiết. Chính vì vậy, Về quê có gì vui 2 cũng là cách anh gửi gắm suy nghĩ rất riêng của mình về hai chữ gia đình.

“Thật ra, phim tết có nội dung nhẹ nhàng hơn so với các bộ phim web-drama khác, nên chi phí sẽ có khác một chút. Tuy nhiên, Khánh cũng muốn mang đến một sản phẩm thật chỉn chu trong mắt khán giả còn chi phí thì mình xin phép được giữ kín trong lòng nhé. Nếu nói về con số, nó cũng không phải quá lớn hay quá nhỏ, nhưng đủ để bộ phim này được chỉn chu nhất về mặt hình ảnh”, anh chia sẻ.

Duy Khánh mong muốn mang đến sản phẩm chỉn chu cho khán giả Ảnh: NVCC

Lý giải việc tiếp tục mời nhiều gương mặt thân quen tham gia dự án, Duy Khánh cho hay anh luôn xem mỗi sản phẩm YouTube không chỉ là một bộ phim, mà còn là dịp để lưu giữ kỷ niệm với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. "Sau một giai đoạn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, Khánh may mắn khi nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người. Đó là một trong những điều mà Khánh cảm thấy tuyệt vời và luôn trân trọng”, anh tâm sự thêm.

Ra mắt sản phẩm giữa một thị trường ngập tràn các dự án tết khác, Duy Khánh cũng không lo lắng trước những sự so sánh vì anh làm phim trên tinh thần phục vụ cho khán giả của mình. “Thật ra, Khánh cũng có đặt ra mục tiêu, áp lực cho bản thân nhưng vẫn sẽ bình tĩnh sống. Khánh sẽ thuận theo tự nhiên thôi. Mỗi ngày mình phải luôn hoàn thiện bản thân và cố gắng nỗ lực để duy trì tình yêu thương của khán giả. Khánh nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ”.

Về những dự định cho năm mới 2026, Duy Khánh tiết lộ ở vai trò nào anh cũng cố gắng làm tốt nhất có thể. “Khánh định hướng mình sẽ là một người nghệ sĩ giải trí vì có thể làm nhiều thứ cùng một thời điểm. Suy cho cùng, những gì mình làm cũng xuất phát từ sự yêu thích của mình và sự yêu thương của khán giả. Cả hai điều đó tạo nên Duy Khánh ở hiện tại và trong tương lai”, anh bộc bạch.