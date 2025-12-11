Duy Khánh đọ sắc hồng với Hương Giang, tái hiện khoảnh khắc 'Ôi thôi chết'

Duy Khánh và Hương Giang tại sự kiện chiều 10.12 ẢNH: NVCC

Duy Khánh và Hương Giang tay trong tay xuất hiện cùng nhau vào chiều 10.12. Cả hai đều diện tông hồng khoe dáng trên thảm đỏ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Với phong cách vui nhộn, ăn ý trong từng biểu cảm, cặp đôi khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến những phân cảnh hài hước từng gây sốt trong các video parody và sitcom mà họ từng hợp tác.

Duy Khánh cho biết anh rất hào hứng khi được làm việc trở lại cùng Hương Giang sau thời gian dài mỗi người tập trung cho hướng đi riêng. "Chúng tôi đã từng có nhiều kỷ niệm vui khi quay chung. Khi nghe Hương Giang ngỏ lời mời hợp tác, tôi nhận lời ngay vì tin rằng cả hai vẫn giữ được sự tung hứng tự nhiên, duyên dáng như ngày nào", nam diễn viên nói.

Về phía Hương Giang, nữ ca sĩ tiết lộ dự án lần này không chỉ là một màn kết hợp ngẫu hứng mà còn mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc trong hành trình nghệ thuật của cả hai. "Giữa guồng quay công việc, được làm việc cùng người bạn cũ giúp tôi như được 'nạp lại năng lượng'. Chúng tôi vẫn giữ tinh thần hài hước, trẻ trung, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn cho khán giả", sao nữ chia sẻ.

Cả hai cùng tái hiện lại hiện tượng mạng "Ôi thôi chết" khiến người hâm mộ thích thú ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc "Ôi thôi chết" từng là hiện tượng mạng, trở thành câu nói cửa miệng của giới trẻ và giúp Duy Khánh và Hương Giang ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Việc tái hiện lại biểu tượng hài hước này khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi liệu cả hai có thể tạo nên "cơn sốt" mới trên nền tảng số hay không?

Cũng tại sự kiện, Hương Giang nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh lịch trình của cô tại Thái Lan và hành trình thi Miss Universe vừa qua. Nữ ca sĩ cho biết, chuyến đi Thái Lan vào ngày 20.12 là lời mời từ tổ chức Miss Grand International (MGI) thông qua đại diện tại Việt Nam. "Giang sẽ tham gia sự kiện giao lưu cùng các hoa hậu, á hậu của tổ chức. Thú thật là Giang cũng chưa rõ lý do cụ thể vì sao mình được mời, nhưng đây là thiện chí từ phía ban tổ chức nên Giang rất vui vẻ nhận lời", cô nói thêm.

Bên cạnh đó, Hương Giang cũng chia sẻ về dự án hợp tác cùng thương hiệu mỹ phẩm Color Key. Cô bày tỏ niềm tin rằng thương hiệu này sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian tới. "Nếu có dịp sang Thái, Giang sẽ xin thương hiệu mang theo quà để dành tặng mọi người. Giang cũng hy vọng Color Key sẽ đồng hành cùng các cuộc thi sắc đẹp, vì tất cả chúng ta đều hướng đến cái đẹp. Hy vọng Giang có thể trở thành cầu nối để kết nối mọi điều tốt đẹp lại với nhau", giọng ca 33 tuổi bộc bạch.