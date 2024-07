Duy Khánh: Tôi không lên 'Anh trai vượt ngàn chông gai' để giễu cợt hay làm hài

Duy Khánh dành nhiều tâm huyết cho tiết mục đầu tiên tại Anh trai vượt ngàn chông gai NVCC

Duy Khánh thu hút sự chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Anh vừa có màn chào sân với ca khúc Think Of You được làm mới phần phối khí, lời rap, cách hát và trình diễn sôi động, trẻ trung hơn. Dù không giành điểm bình chọn cao nhất trong nhóm, màn thể hiện của nam diễn viên đã giúp người xem thấy được tiềm năng của nam diễn viên trên sân khấu âm nhạc khi anh vừa phô diễn giọng hát, vừa thể hiện khả năng "bắn" rap kết hợp vũ đạo và thể hiện sở trường diễn xuất.



Bên cạnh màn solo, Duy Khánh và các "anh tài" cùng nhóm: Jun Phạm, Bùi Công Nam, Tăng Phúc và HuyR mang đến tiết mục Anh nhà ở đâu thế. Về việc "khoe" sân khấu của nhóm được đầu tư đến 3,2 tỉ đồng, nam diễn viên cười: "Sân khấu 3,2 tỉ chỉ là câu đùa vui của các thành viên trong nhóm thôi. Có nghĩa là mọi người tự đặt ra cho mình một mục tiêu: Đây là một sân khấu rất nhiều tiền, rất đầu tư nên mình phải cố gắng nhớ bài và phải làm cho sân khấu đó trở nên hay ho và hấp dẫn hơn nữa".

Nam nghệ sĩ mong muốn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, được đầu tư nghiêm túc NVCC

Dù vừa hát, vừa nhảy khi trình diễn cùng với lịch tập luyện, ghi hình cường độ cao nhưng Duy Khánh không lo lắng những điều đó làm ảnh hưởng đến căn bệnh tim của mình. Anh nói thêm rằng đến thời điểm hiện tại, mình may mắn chỉ gặp một vài sự cố nhẹ khi tập luyện, trình diễn.

Trước ý kiến cho rằng Duy Khánh đến Anh trai vượt ngàn chông gai chỉ để gây cười, nghệ sĩ 9X cho biết phần biểu diễn của mình trong tập mới nhất của chương trình phần nào cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc của bản thân. "Tôi không lên trên sân khấu của chương trình để giễu cợt hay là làm hài. Đó là một màn trình diễn nghiêm túc, tập trung cao độ và thể hiện đúng nhất về lĩnh vực ca hát. Mặc dù tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi đã rất cố gắng để làm tốt điều đó", sao phim Bà 5 Bống nói thêm.

Quán quân Gương mặt thân quen 2018 cũng bày tỏ: "Về sự hài hước, duyên dáng của mình, tôi nghĩ sẽ nằm ở hậu trường. Còn khi lên sân khấu, tôi muốn thể hiện mình là một con người khác, một khía cạnh khác của bản thân trước khán giả. Hy vọng mọi người ít nhiều thấy được điều đó và đón nhận tôi hơn. Tôi cũng sẽ nỗ lực ở những vòng công diễn tiếp theo để không làm cho khán giả thất vọng".

Duy Khánh cho biết bản thân không tham gia show âm nhạc chỉ để gây cười NVCC

Khác với sự nghiêm túc khi trình diễn, Duy Khánh khiến người xem thích thú với những khoảnh khắc hài hước ở hậu trường thậm chí được một số "anh trai" bình chọn vào nhóm "mỏ hỗn" nhất chương trình. Nhắc đến điều này, nam diễn viên hài hước: "Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong dàn 'anh tài' nhưng lại là người hay gây tiếng cười trong nhà chung. Mà đôi khi cái miệng mình nó 'hỗn' quá, không chịu thua ai hết nên chắc mọi người chấm điểm cho mình là 'mỏ hỗn'. Thật ra tôi thấy đó cũng là trò đùa giỡn rất vui của anh em, bạn bè dành cho mình. Mọi người thương mình, có nhiều sự kết nối với mình mới bình chọn như vậy. Tôi nghĩ là cái gì được quan tâm, được ủng hộ thì cũng nên tự hào".

Duy khánh cũng thừa nhận bản thân áp lực khi đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi tài năng, có nhiều kinh nghiệm. Anh cũng bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu âm nhạc lớn như vậy. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, 32 "anh tài" cùng ê kíp, nam diễn viên đã tự tin hơn vào bản thân và các tiết mục của mình.