Trước thềm ra mắt chính thức, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tổ chức suất chiếu đặc biệt bộ phim Trại giam hạnh phúc, dành tặng những tấm vé cho người thân, bạn bè và khán giả. Đồng hành cùng nam ca sĩ tại sự kiện còn có đạo diễn Trung Lùn cùng dàn diễn viên như Lương Thế Thành, Tiến Luật, Ma Ran Đô, La Thành…

Trải nghiệm khó quên trên màn ảnh rộng

Nói về quyết định “chơi lớn” bao nguyên rạp để cùng bạn bè, người hâm mộ xem phim, Duy Mạnh cho biết thay vì bỏ số tiền lớn cho một bộ đồ đắt tiền, anh chọn cách gắn kết mọi người với nhau. “Việc bao nguyên rạp tôi nghĩ chi phí mình có thể tính toán được. Nhưng đổi lại mình được mọi người yêu mến và những người bạn của mình thấy vui, hạnh phúc”, Duy Mạnh bày tỏ.

Ca sĩ Duy Mạnh vừa tham gia diễn xuất, vừa sáng tác ca khúc nhạc phim Ảnh: NVCC

Theo nam ca sĩ, ban đầu nhiều người nhìn vào ngoại hình, tính cách trên mạng xã hội đều nghĩ rằng anh phù hợp với những vai phản diện. Giọng ca Kiếp đỏ đen thừa nhận: “Tính tôi chỉ mồm miệng trên mạng thôi, chứ ngoài đời tôi rất nhát nên ai dọa là tôi trốn luôn”. Thế nhưng khi nhận được lời mời của đạo diễn Trung Lùn tham gia một vai diễn nhỏ trong phim, anh vẫn sẵn lòng đồng hành.

Nói về những trải nghiệm trong quá trình tham gia Trại giam hạnh phúc, Duy Mạnh kể: “Bình thường tôi rất kén nhận việc, nhưng đã đồng ý thì tôi sẽ hết mình. Chẳng hạn như khi đi hát, dù đám cưới hay sinh nhật, nếu đã không làm thì thôi, còn làm thì tôi luôn tâm huyết. Vì khi làm việc mình phải có trách nhiệm. Với dự án này, đạo diễn Trung Lùn nói rằng khó nhất là việc phải cắt đi mái tóc. Tôi nói không sao, nếu vậy thì khi đi diễn, tôi sẽ tạm đội mũ”.

Duy Mạnh kể sau khi quay hình 2 ngày, anh xuất hiện trong một chương trình âm nhạc với kiểu tóc mới. Với nam ca sĩ, đó là một trải nghiệm khó quên đối với mình vì: “Đó là lần đầu tiên tôi cắt hẳn mái tóc. Sau đó tôi phải nuôi lại mấy tháng”. Giọng ca Kiếp đỏ đen chia sẻ thêm khi thấy anh trên màn ảnh rộng, vợ khá bất ngờ, chỉ bật cười vì “không nghĩ tôi có một vai diễn như thế”.

Nam ca sĩ hội ngộ dàn diễn viên phim Trại giam hạnh phúc Ảnh: NVCC

Duy Mạnh nói về cát sê đóng phim

Nói thêm về định hướng đóng phim, Duy Mạnh cho rằng bản thân chỉ phù hợp với những vai hài hước, vui vẻ. Để có thể hóa thân thành những nhân vật có chiều sâu tâm lý, anh cho rằng đó là một thử thách lớn. Giọng ca 7X chia sẻ thêm: “Nhưng vai trò chính của tôi vẫn là một người viết nhạc và đó cũng là đam mê của tôi”.

Không chỉ tham gia diễn xuất, Duy Mạnh còn đóng góp cho Trại giam hạnh phúc ca khúc chủ đề Đóa tường vi vẫn nở. Đây là một dấu ấn âm nhạc đặc biệt trong hành trình sáng tác của nam ca sĩ. Khác với những bài hát quen thuộc khai thác trực diện những góc khuất của cuộc sống, sản phẩm lần này mang màu sắc trữ tình, hướng đến những cảm xúc rất đời thường của con người khi phải sống trong hoàn cảnh nhiều giới hạn.

Tham gia cùng lúc 2 vai trò, không ít khán giả tò mò về thù lao mà Duy Mạnh nhận được. Nam ca sĩ thẳng thắn cho biết cát sê đóng phim không nhiều, đồng thời chia sẻ thêm: "Làm việc gì cũng chỉ có 2 mục đích thôi, hoặc là vui, hoặc là có lợi. Có những người nghĩ đến lợi ích nhiều hơn, nhưng tôi lại nghĩ đến niềm vui, đến cảm xúc. Với vai trò của một nghệ sĩ, mang được niềm vui đến mọi người đó chính là lợi ích".