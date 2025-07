Duyên nợ chồng chất, Hoàng Sao hạ nhà vô địch Ba Lan: Thẳng tiến vòng 32

Duyên nợ tái ngộ, Hoàng Sao vẫn là người chiến thắng

Vòng đấu loại trực tiếp giải billiards vô địch thế giới 9 bi - World Pool Championship 2025 diễn ra ngày 24.7, tại Jeddah - Ả Rập Xê Út. Chỉ 24 giờ sau chiến thắng 9-1 ở vòng loại nhánh thắng trước Daniel Maciol, duyên nợ một lần nữa đưa Hoàng Sao gặp lại chính đối thủ người Ba Lan tại vòng knock-out (64 cơ thủ) diễn ra tối 24.7 theo giờ Việt Nam.

Lần tái đấu này, Maciol nhập cuộc đầy quyết tâm nhằm đòi lại món nợ thua đậm trước đó. Màn so tài này có phần khó khăn hơn đôi chút cho Dương Quốc Hoàng, khi cơ thủ Việt Nam chưa thật sự "vào tay" ở nửa đầu trận đấu và đã để cho đối thủ dẫn trước. Nhưng rồi đâu lại vào đó, Hoàng Sao bắt đầu thực hiện những cú phá tốt và xử lý chính xác các bi đơn.

Chung cuộc, Hoàng Sao giành chiến thắng 11-6 trước nhà vô địch trẻ của Ba Lan Daniel Maciol. Với chiến thắng này, Hoàng Sao chính thức ghi tên mình vào vòng 32 cơ thủ của World Pool Championship 2025.

Dương Quốc Hoàng 2 lần liên tiếp đánh bại cơ thủ mạnh người Ba Lan tại World Pool Championship 2025 ẢNH: VNP

Bên cạnh Hoàng Sao, 3 cơ thủ Việt Nam cũng tranh tài ở vòng 64 là Nguyễn Anh Tuấn (Tkon), Lường Đức Thiện và Bùi Trường An. Nguyễn Anh Tuấn nhận được sự kỳ vọng lớn, nhưng đã nhận thất bại khá chóng vánh với tỷ số 3-11 trước Konrad Juszczyszyn (người Ba Lan).

Trong khi đó, Bùi Trường An nhận thất bại đáng tiếc trước Marvin Asis (Philippines). Cơ thủ Việt Nam là người đã chạm "hill" (có 10 ván thắng) trước, nhưng lại để có đối phương ngược dòng và đành nhận thất bại chung cuộc 10-11.

Lường Đức Thiện thắng thót tim

Lường Đức Thiện khiến khán giả thót tim, trước khi thắng kịch tính cơ thủ Đài Loan ở vòng 64 ẢNH: WNT

Ở một diễn biến khác, Lường Đức Thiện đã làm cho người hâm mộ pool Việt Nam một phen thót tim. Có thời điểm, cơ thủ Việt Nam dẫn 8-1 trước Hsu Jui An (Đài Loan). Nhưng sau đó, Đức Thiện lại để đối thủ vượt lên dẫn ngược 9-8. Rất may, Đức Thiện đã kịp bừng tỉnh và ngược dòng thành công để thắng chung cuộc với tỷ số 11-9 trước Hsu Jui An.

Như vậy, billiards Việt Nam có 2 đại diện tiến vào vòng 32 của World Pool Championship 2025 là Dương Quốc Hoàng và Lường Đức Thiện.