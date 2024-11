Dwayne Johnson lên tiếng về những hành vi 'gây sốc' trên phim trường

Dwayne Johnson vừa xuất hiện trong ấn bản mới nhất Men Of The Year của tạp chí GQ - nơi nam diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn về một số chủ đề gây tranh cãi, bao gồm cả việc thường xuyên đến muộn trên phim trường và khiến kinh phí bộ phim mới Red One tăng thêm 50 triệu USD, nâng tổng kinh phí sản xuất lên tới 250 triệu USD.

Các nguồn tin khẳng định với tờ The Wrap vào tháng 4 rằng nam diễn viên hành động 52 tuổi đã đến phim trường muộn tới 8 giờ và buộc đoàn làm phim phải "chạy theo" anh ta. The Rock phân trần với GQ: "Vâng, đúng là điều này đã xảy ra. Nhưng nhân tiện, không phải là con số đó. Những tin đồn thật điên rồ và nực cười".

Dwayne Johnson bị cáo buộc thường xuyên đi trễ khi thực hiện các dự án phim điện ảnh ẢNH: DAILYMAIL

Một trong những tin đồn gây sốc hơn là trên phim trường của các bộ phim trước đây, Dwayne Johnson thường đi tiểu vào chai nước để tiết kiệm thời gian, điều này khiến các thành viên đoàn làm phim không hài lòng. Khi được hỏi về các cáo buộc này, ngôi sao 7X cũng thẳng thắn thừa nhận đó là sự thật.

Thời điểm đó, một người trong cuộc cho biết: "Trên phim trường, khi không ở trong xe di động, Dwayne Johnson sẽ không vào nhà vệ sinh công cộng mà sẽ đi tiểu vào chai nước. Sau đó, ê kíp hoặc trợ lý của anh ấy phải xử lý nó".

Dwayne Johnson và Chris Evans đóng chung trong bộ phim Red One vừa ra rạp cách đây ít ngày ẢNH: DAILYMAIL

Thậm chí còn có lời khẳng định rằng ngôi sao phim Black Adam không chỉ trễ trung bình 7 hoặc 8 tiếng mỗi ngày mà còn nghỉ quay cả ngày khiến chi phí sản xuất tăng lên tới 8 con số. "Đó là một thảm họa tồi tệ", một nguồn tin chia sẻ với The Wrap trong khi người khác nói: "Dwayne thực sự chẳng quan tâm gì cả". Tuy nhiên, The Rock đã gọi những cuộc tranh cãi này là nhảm nhí.

Dù đối mặt với nhiều thông tin tiêu cực nhưng The Rock vẫn được các đồng nghiệp lên tiếng ủng hộ ẢNH: DAILYMAIL

Bạn diễn trong Red One, Chris Evans đã lên tiếng bảo vệ Dwayne Johnson khi nói rằng: "Dwayne thường tập luyện vào buổi sáng trước khi đến phim trường. Đây là điều mà các nhà sản xuất, đạo diễn và toàn bộ đội ngũ của anh ấy đều biết. Vậy nên mọi thứ cơ bản là như vậy. Không phải là anh ấy đến muộn một cách bất ngờ và tôi thậm chí còn không gọi đó là muộn".

Đạo diễn phim Red One - Jake Kasdan cũng ủng hộ Dwayne Johnson và củng cố tuyên bố của Chris Evans khi ông nói: "Dwayne chưa bao giờ nghỉ làm một ngày nào cả. Anh ấy có rất nhiều việc phải làm. Đôi khi anh ấy có thể đến muộn, nhưng Hollywood là vậy - đó là trường hợp của tất cả mọi người. Thành thật mà nói, tôi đã thực hiện 3 bộ phim lớn với anh ấy. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy không tuyệt vời với mọi người trên phim trường".