Madonna trừ cát-sê vũ công 100 USD/phút nếu đến muộn

Giám khảo Dancing with the Stars - Carrie Ann Inaba (55 tuổi) - vừa xuất hiện trên chương trình The Jennifer Hudson Show, kể về khoảng thời gian đầu trong sự nghiệp của mình khi cô lưu diễn cùng danh ca Madonna (65 tuổi).

Carrie Ann Inaba (trái) và Madonna PEOPLE

Inaba nói với người dẫn chương trình Jennifer Hudson: "Ngày đó Madonna cực kỳ nghiêm khắc. Cô đưa ra quy định mà tôi rất biết ơn, đó là cứ mỗi phút vũ công nào đến muộn, cô ấy trừ 100 USD tiền cát-sê".

Jennifer Hudson (42 tuổi) nói đùa: "Vậy thì tôi sẽ phá sản vì luôn đến muộn". Inaba phản ánh về quy định của chủ nhân ca khúc Material Girl rằng: "Bởi vậy tôi không bao giờ đến muộn. Tôi luôn đến sớm đến mức lãng phí cả nửa ngày của mình vì có mặt quá sớm".

Bất chấp quy định nghiêm ngặt về thời gian, Inaba nói với Hudson rằng được làm việc cho Madonna là một giấc mơ. "Lúc đó tôi diễn cùng Michael Jackson, Prince và Madonna. Tôi tham gia chuyến lưu diễn của Madonna và nghĩ: Đó là tất cả những gì mình cần!", Inaba nhớ lại.

Nữ vũ công nói thêm rằng sau khi kết thúc chuyến lưu diễn với Madonna, cô đã "nghỉ" múa và quay lại trường học. Cô cho biết: "Là một vũ công, bạn sẽ bị đẩy ra ngoài đường khi 25 tuổi".

Madonna đã khởi động chuyến lưu diễn Celebration Tour tại O2 Arena, London PEOPLE

Madonna đã khởi động chuyến lưu diễn Celebration Tour tại O2 Arena, London vào giữa tháng 10. Với màn trình diễn kéo dài 2 giờ đầy hứng khởi, siêu sao nhạc pop mở đầu chuyến lưu diễn với ca khúc Nothing Really Matters, sau đó tiếp tục biểu diễn hơn 40 bản hit hay nhất của cô, bao gồm Like a Pray, Crazy for You, Justify My Love, Ray of Light…

Buổi biểu diễn ở London của Madonna là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn Celebration Tour vòng quanh thế giới gồm 78 buổi biểu diễn từ châu Âu đến Bắc Mỹ, kéo dài đến tháng 4.2024 và kết thúc nơi cô lần đầu tiên trở thành ngôi sao là thành phố New York.

Madonna cho biết trong thông cáo báo chí khi Celebration Tour lần đầu được công bố vào tháng 1.2023: "Tôi rất hào hứng khi thể hiện càng nhiều bài hát càng tốt với hy vọng mang đến cho người hâm mộ buổi biểu diễn mà họ đã chờ đợi từ lâu".