Easy Match của Lemonade: Mỹ phẩm Việt tiên phong ra mắt hệ thống ngôn ngữ màu sắc

Thực trạng: Đa dạng không đồng nghĩa với tự do lựa chọn

Thị trường mỹ phẩm ngày nay chứng kiến một cuộc đua không ngừng nghỉ về số lượng mẫu mã, sắc độ sản phẩm. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, được tiếp cận nhiều xu hướng hơn. Nhưng chính sự đa dạng này lại khiến nhiều cô gái rơi vào vòng xoáy bối rối và hoang mang. Bởi, phần lớn khách hàng không có kiến thức chuyên môn về mỹ phẩm, càng không đủ thời gian để nghiên cứu các lý thuyết màu sắc phức tạp. Kết quả là, họ dễ chọn sai sản phẩm, mua về rồi để không, hoặc loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra phong cách phù hợp. Makeup - lẽ ra phải là niềm vui sáng tạo - dần trở thành áp lực.

Tóm lại, thứ khách hàng thực sự thiếu không phải thêm lựa chọn, mà là một ngôn ngữ chung để chọn và dùng sản phẩm một cách dễ dàng nhất. Trao quyền vì thế không nằm ở việc bày ra nhiều hơn, mà ở việc giảm thiểu những khó khăn, từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định.

Easy Match cùng lời giải của Lemonade - Thương hiệu mỹ phẩm Việt tiên phong ra mắt hệ thống ngôn ngữ màu sắc bài bản

Bài toán khó này cũng chính là thử thách mà Lemonade đang mong muốn giải quyết. Ra đời từ năm 2018 với sứ mệnh cung cấp các giải pháp trang điểm dễ dàng, Lemonade đã ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng với nhiều sản phẩm tích hợp, những bộ màu được phối sẵn. Năm hoạt động thứ 7 cũng đánh dấu một chương mới của Lemonade khi thay đổi về bộ nhận diện thương hiệu cùng sự ra mắt của hệ thống Easy Match với triết lý trao quyền cho khách hàng. Hệ thống này được ví như một tấm bản đồ, nơi những lý thuyết, kiến thức phức tạp về màu sắc sẽ được đơn giản hóa.

Những hình ảnh đầu tiên của Easy Match được Lemonade hé lộ tại sự kiện ‘Easy Makeup, Easy to be you: Powered by Easy Match’ vừa qua

Nói về triết lý đằng sau hệ thống này, chị Quách Ánh - Founder thương hiệu Lemonade - chia sẻ tại sự kiện ra mắt: ‘Lemonade cũng từng nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều trải nghiệm mới. Nhưng đến lúc này, chúng tôi hiểu rằng nếu không tạo ra một hệ thống màu sắc - một ngôn ngữ định hướng - thì mọi cố gắng vẫn chỉ là từng bước rời rạc. Vì vậy trong chặng đường sắp tới của Lemonade, chúng tôi muốn cung cấp 1 hệ thống để định hướng, giúp khách hàng thấy việc hiểu và dùng sản phẩm trở nên thật dễ dàng. Từ đó, họ có thể tự tin trang điểm để trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình thay vì phải giống một ai đó’.

Easy Match không phải dự án ngẫu hứng, mà là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa định vị thương hiệu của Lemonade: ‘Easy Makeup, Easy to be you’.

Đặc biệt, Easy Match không chỉ dừng lại ở 4 thanh trượt mô tả đặc điểm sản phẩm. Hệ thống này còn cho phép toàn bộ sản phẩm được quy hoạch về về 1 hệ quy chiếu duy nhất, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, liên kết các sản phẩm. Thay vì bị choáng ngợp trước vô số tên gọi, cách sắp xếp màu sắc khác nhau, giờ đây bất kỳ ai cũng có thể chủ động quyết định phong cách của mình. Mọi người cũng có thể kết hợp các sản phẩm, màu sắc để tìm ra phiên bản makeup phù hợp nhất với nhu cầu, sở thích cá nhân dựa trên hệ quy chiếu này.

Cũng tại sự kiện ‘Easy Makeup, Easy to be you: Powered by Easy Match’, khách mời đã lần đầu có cơ hội trải nghiệm ứng dụng đầu tiên của hệ thống Easy Match: Dòng son Perfect Couple Blurry Stain Lip Cream. Bộ sưu tập với 8 màu sắc trung tính, trải đều từ cool, neutral đến warm đáp ứng đa dạng nhu cầu người Việt cùng đầu cọ tán chuyên nghiệp.

Makeup Artist Viễn Dương cùng Makeup Artist Khoa KT không giấu khỏi sự thích thú trước dự án mới của Lemonade.

Beauty Blogger Trinh Phạm cùng đại diện phòng Phát triển sản phẩm của Lemonade.

Makeup Artist Khoa KT cùng TikToker/ Beauty Blogger Chou Lười Makeup tham gia hoạt động tương tác tại sự kiện.





Tương lai mở ra cùng Easy Match

Theo chia sẻ của đại diện Lemonade tại sự kiện, Easy Match trong tương lai sẽ được triển khai trên mọi điểm chạm của khách hàng như bao bì, điểm bán, website để mọi trải nghiệm lựa chọn, sử dụng sản phẩm trở nên dễ dàng, giúp khách hàng có thể dễ dàng tra cứu và ứng dụng mọi lúc, mọi nơi. Đây cũng sẽ là nền tảng để Lemonade mở rộng hành trình vươn ra thị trường quốc tế - với niềm tin rằng, một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể kiến tạo nên chuẩn mực mới trong ngành làm đẹp.

Trao quyền cho khách hàng có thể là một bài toán khó. Nhưng Lemonade đã dám thử - và đang viết lại cách phụ nữ Việt tiếp cận cái đẹp: dễ dàng, tự do và trọn vẹn hơn.