Ecovacs ra mắt bộ đôi robot vệ sinh nhà cửa thông minh mới tại Việt Nam

DEEBOT T80 OMNI là robot hút bụi đầu tiên trong phân khúc dưới 20 triệu đồng được tích hợp công nghệ lau con lăn OZMO ROLLER - vốn từng gây ấn tượng trên X8 Pro OMNI. Con lăn này được cấp nước liên tục qua 8 vòi phun và quay 200 vòng/phút, kết hợp áp lực lên đến 3.700 Pa, cho khả năng làm sạch mạnh hơn gấp 16 lần công nghệ truyền thống.

DEEBOT T80 OMNI hiện được chào bán với giá 17,9 triệu đồng

Ảnh: CTV



Điểm nổi bật tiếp theo là công nghệ ZeroTangle 3.0, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng rối tóc trên chổi cạnh và chổi chính, nhờ cấu trúc chổi Triple-V thông minh. Với lực hút lên tới 18.000 Pa, robot còn có khả năng vượt vật cản 20 mm, làm sạch tận gầm tủ, gầm sofa nhờ thiết kế siêu mỏng chỉ 98 mm.

Bên cạnh đó, tính năng TruEdge 2.0 cùng cảm biến 3D cho phép DEEBOT T80 OMNI tiếp cận sát các góc tường mà vẫn tránh vật cản chính xác. Ngoài ra, robot còn có khả năng nhận diện vết bẩn bằng AI (trí tuệ nhân tạo) và đưa ra phương án làm sạch tối ưu nhờ tính năng Re-Mop. Trạm OMNI đi kèm cũng gây ấn tượng không kém với tính năng tự giặt bằng nước nóng, sấy khô bằng khí 450C, tự động thu gom rác và cấp thoát nước thông minh.

Trong khi đó, máy lau sàn khô ướt Tineco One S9 Artist Steam có tính năng mới đáng chú ý là khả năng lau sàn bằng hơi nước nóng 1400C, tính năng trước đó chỉ có trên các máy lau sàn cắm điện, không phải chạy bằng pin như Tineco One S9 Artist Steam.

Tineco One S9 Artist Steam có khả năng lau bằng hơi nước nóng Ảnh: CTV



Ngoài tính năng độc đáo này, Tineco One S9 Artist Steam có đầy đủ các tính năng của máy lau sàn Tineco One S9 Artist ra mắt hồi đầu năm như lực hút 22.000 Pa, chổi lau chống rối, tính năng tự làm sạch và sấy khô chổi nhanh bằng khí nóng 850C, ngả phẳng 180 độ để lau gầm thấp, cảm biến bụi bẩn để tự động điều chỉnh lực hút và lượng nước.

Tineco One S9 Artist Steam hiện được mở bán với giá 16,9 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với bản Tineco One S9 Artist không có chức năng lau bằng hơi nước nóng.