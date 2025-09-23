Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Ecovacs ra mắt robot hút bụi lau nhà Deebot X11, hỗ trợ tiếng Việt

Thành Luân
Thành Luân
23/09/2025 09:29 GMT+7

Thương hiệu Ecovacs vừa chính thức ra mắt bộ đôi robot hút bụi và lau nhà thuộc phân khúc cao cấp gồm Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni. Đặc biệt, sản phẩm hỗ trợ khả năng điều khiển bằng tiếng Việt.

Bộ đôi robot Ecovacs Deebot X11 sở hữu một số công nghệ đầu tiên trên thị trường, tập trung vào khả năng sạc nhanh, hệ thống lau nhà và hút bụi tiên tiến. Trong đó, Deebot X11 OmniCyclone và Deebot X11 Pro Omni với mức giá lần lượt là 26 và 24,99 triệu đồng.

Ecovacs ra mắt robot hút bụi Deebot X11 với điều khiển bằng tiếng Việt - Ảnh 1.

Phiên bản Deebot X11 Omni Cyclone

Ảnh: T.L

Với mức giá chênh nhau chỉ 1 triệu đồng, hai sản phẩm có hầu hết các tính năng giống nhau, chỉ khác ở thiết kế của trạm sạc. Trạm sạc của phiên bản Deebot X11 OmniCyclone sử dụng hộp đựng chứa bụi trực tiếp, không phải là túi chứa bụi dùng một lần như phiên bản Deebot X11 Pro Omni. Ngoài ra, kích cỡ khay chứa nước sạch và nước bẩn trên trạm của hai phiên bản cũng khác nhau.

Một trong những tính năng mới nổi bật của dòng Deebot X11 là công nghệ sạc nhanh PowerBoost, được Ecovacs mô tả là công nghệ đầu tiên trong ngành khi có thể sạc 3 phút được gần 6% pin. Như vậy, robot có thể hoạt động gần như liên tục không cần phải dừng lại để sạc như các robot thông thường.

Ở chức năng lau, dòng Deebot X11 tiếp tục dùng chổi lăn được giới thiệu lần đầu trên chiếc Deebot X8 Pro Omni. Chổi lăn này vẫn kế thừa những tính năng cơ bản của thế hệ cũ: quay với tốc độ 200 vòng/phút, tích hợp 8 vòi phun nước sạch, hệ thống thu hồi nước bẩn để liên tục vệ sinh chổi trong quá trình lau và khả năng mở rộng chổi để lau sát mép, các góc cạnh.

Ở chức năng hút bụi, Deebot X11 được trang bị công nghệ hút tăng cường lưu lượng khí được Ecovacs gọi là BLAST kết hợp thiết kế khí động học với động cơ 100W mạnh mẽ cho lực hút lên đến 19.500 Pa.

Ngoài ra, công nghệ AI Stain Detection 2.0 cho phép Deebot X11 linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn. Đối với các vết bẩn nhẹ, robot sẽ làm sạch nhanh lần thứ hai. Với những vết bẩn cứng đầu, robot sẽ tự động kích hoạt chế độ lau sâu (Deep Re-mop), thực hiện hai lượt lau chéo và xả nước mạnh hơn để loại bỏ vết bẩn triệt để và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo trên sàn nhà.

Ecovacs ra mắt robot hút bụi Deebot X11 với điều khiển bằng tiếng Việt - Ảnh 2.

Deebot X11 có khả năng vượt chướng ngại vật cao khoảng 24mm

Ảnh: T.L

Ở phiên bản Deebot X11 OmniCyclone, trạm sạc sử dụng hộp chứa bụi 1,6 lít thay vì túi chứa bụi sử dụng một lần như các robot thông thường hiện nay. Ngoài việc tiết kiệm được túi chứa bụi dùng một lần, hộp chứa bụi này đem lại hiệu quả hút rác lên trạm mạnh và ổn định hơn so với túi chứa bụi dùng một lần. Với túi chứa bụi dùng một lần, hiệu quả gom rác từ robot lên trạm sẽ bị ảnh hưởng khi độ ẩm và hạt bụi tích lâu ngày bám vào làm giảm hiệu quả lưu thông không khí.

Khả năng di chuyển của dòng Deebot X11 cũng được cải tiến với công nghệ được Ecovacs gọi là TruePass. Đây là hệ thống leo dốc cơ khí 4 bánh giúp robot vượt qua chướng ngại vật cao tới 24 mm. Khi gặp chướng ngại vật cao, robot sẽ kích hoạt hai bánh xe phụ trợ nâng đỡ, với răng bám cao su mềm, bám chặt mặt sàn, nâng khả năng vượt chướng ngại vật lên tới 2,4 cm cho ngưỡng đơn và 4 cm cho 2 ngưỡng liên tiếp.

Khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt

Một điểm mới nữa ở dòng Deebot X11, lần đầu tiên xuất hiện trên các robot của Ecovacs, là khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Giờ đây, người dùng dòng robot này có thể sử dụng tiếng Việt để ra lệnh cho robot trong quá trình lau dọn nhà. Trước đó, các robot Ecovacs mới chỉ có thông báo bằng tiếng Việt, còn điều khiển bằng câu lệnh tiếng Anh.

Ecovacs ra mắt robot hút bụi Deebot X11 với điều khiển bằng tiếng Việt - Ảnh 3.

Deebot X11 hỗ trợ khả năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt

Ảnh: T.L

Theo Ecovacs, dòng Deebot X11 tích hợp trợ lý AI gọi là AGENT YIKO có khả năng tự động phân tích bố cục phòng, đồ đạc, bề mặt sàn và thói quen của người dùng để lập kế hoạch lau dọn tối ưu.

Ngoài ra, AGENT YIKO còn chủ động dự đoán nhu cầu làm sạch dựa trên thói quen, bố cục phòng, tần suất sử dụng và mật độ đồ vật. Từ đó, YIKO đưa ra chiến lược làm sạch 360°, liên tục điều chỉnh các cài đặt quan trọng như lực hút, lưu lượng nước và định tuyến làm sạch.

Kết quả là một hệ thống quản lý làm sạch hoàn toàn tự động, biết tư duy sâu. Từ khi thiết lập ban đầu đến quá trình vận hành hằng ngày, YIKO giúp robot DEEBOT phát huy tối đa khả năng mà không cần bạn phải can thiệp thủ công.

Tin liên quan

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot vệ sinh nhà cửa thông minh mới tại Việt Nam

Ecovacs ra mắt bộ đôi robot vệ sinh nhà cửa thông minh mới tại Việt Nam

Ecovacs vừa tung ra hai sản phẩm mới ở thị trường Việt Nam gồm mẫu robot hút bụi lau nhà DEEBOT T80 OMNI và máy lau sàn hơi nước nóng Tineco One S9 Artist Steam.

Khám phá thêm chủ đề

ECOVACS robot robot hút bụi nhà thông minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận