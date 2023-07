El Nino chính thức xảy ra, Liên Hiệp Quốc ban hành cảnh báo khẩn

Theo đó, ngày 4.7, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo rằng có 90% khả năng El Nino sẽ kéo dài đến nửa cuối năm nay với cường độ tối thiểu ở mức trung bình. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới hành động ngay để bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân.



Các dự đoán từ mô hình và đánh giá của chuyên gia cho thấy xác suất xảy ra hiện tượng El Nino rất cao (90%) từ tháng 7 - 9 và có khả năng xảy ra cho đến tận cuối năm WMO

"Sự khởi đầu của El Nino sẽ làm tăng đáng kể khả năng phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ đã ghi nhận và gây ra nhiệt độ cực đoan hơn ở nhiều nơi trên thế giới và trong đại dương", GS Petteri Taalas, Tổng thư ký WMO, cho biết.

Ông Taalas khẳng định, tuyên bố của WMO về El Nino là lời cảnh báo tới các chính phủ trên toàn thế giới huy động các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cả về sức khỏe, hệ sinh thái và kinh tế. Việc cảnh báo và hành động sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến El Nino là rất quan trọng để bảo vệ tính mạng và sinh kế người dân.

El Nino đã xuất hiện

El Nino xảy ra trung bình cứ sau 2 - 7 năm và các đợt thường kéo dài từ 9 - 12 tháng. Đó là một hiện tượng khí hậu xảy ra tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Nhưng nó diễn ra trong bối cảnh khí hậu bị thay đổi bởi các hoạt động của con người.

Một báo cáo của WMO được công bố vào tháng 5 đã dự đoán, có 98% khả năng rằng ít nhất một trong 5 năm tới và cả giai đoạn 5 năm nói chung sẽ nóng nhất được ghi nhận trước đây, đánh bại kỷ lục được ghi nhận năm 2016 khi có hiện tượng El Nino cực mạnh.

Dự báo xác suất về nhiệt độ không khí bề mặt và lượng mưa từ tháng 7 - 9; giai đoạn cơ sở là 1993 - 2009 WMO

Báo cáo của WMO vào tháng 5, do Văn phòng Khí tượng của Vương quốc Anh với các đối tác trên toàn thế giới thực hiện cũng cho biết, có 66% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu gần bề mặt hàng năm từ năm 2023 - 2027 sẽ tạm thời cao hơn 1,5 độ C so với nhiệt độ trước đó.

GS Chris Hewitt, Giám đốc Dịch vụ khí hậu, cho biết: "Điều này không có nghĩa là trong 5 năm tới, chúng ta sẽ vượt quá mức 1,5 độ C được quy định trong Thỏa thuận Paris vì thỏa thuận đó đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, đây là một hồi chuông cảnh tỉnh khác hoặc một cảnh báo sớm, rằng chúng ta vẫn chưa đi đúng hướng để hạn chế sự nóng lên trong phạm vi các mục tiêu đặt ra ở Paris vào năm 2015 nhằm giảm đáng kể tác động của biến đổi khí hậu".

Kể từ tháng 2, dị thường nhiệt độ mặt nước biển trung bình hàng tháng ở trung tâm đông xích đạo Thái Bình Dương đã ấm lên đáng kể, tăng từ gần nửa độ C dưới mức trung bình (- 0,44 độ C vào tháng 2) lên khoảng nửa độ C trên mức trung bình (0,47 độ C vào tháng 5). Trong tuần có tâm điểm là ngày 14.6, dị thường nhiệt độ bề mặt biển ấm tiếp tục gia tăng, đạt giá trị 0,9 độ C.

Nhiều bằng chứng từ các quan sát cả đại dương và khí quyển đều mạnh mẽ chỉ ra sự hiện diện của các điều kiện El Nino ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, vẫn còn một số điều không chắc chắn do chỉ có sự kết hợp giữa đại dương và khí quyển yếu, điều này rất quan trọng đối với sự khuếch đại và duy trì El Nino. Dự đoán rằng sẽ mất khoảng 1 tháng nữa để chứng kiến sự kết hợp hoàn toàn được thiết lập ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương.