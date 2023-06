Giá cà phê vượt mọi kỷ lục vì thông tin El Nino xuất hiện

"El Nino đã xuất hiện" là thông tin được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) công bố ngày 8.6. Ngay khi thông tin này được đưa ra, giá cà phê từ các sàn giao dịch ở London và New York liên tục tăng, vượt mọi kỷ lục về giá. Điều này cũng kéo giá cà phê ở những vùng trồng ở Tây nguyên tăng mạnh.

Giá cà phê đang tăng mạnh vì thông tin El Nino xuất hiện NGỌC THẮNG

Theo Reuters, ngay trong ngày thông tin về El Nino được công bố, giá đường và cà phê kỳ hạn tăng mạnh. Những dấu hiệu ban đầu của hiện tượng EL Nino như thời tiết khô nóng đang đe dọa các nhà sản xuất lương thực trên khắp châu Á. Các nhà kinh doanh dự đoán El Nino mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất đường ở Ấn Độ và Thái Lan, đồng thời có thể làm gián đoạn vụ thu hoạch mía ở Brazil. Đồng thời cũng nhìn thấy những rủi ro đối với sản xuất cà phê ở Việt Nam, nước sản xuất lớn thứ hai thế giới. Ngoài ra, El Nino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng dầu cọ ở Indonesia, Malaysia - nơi cung cấp 80% dầu cọ thế giới cũng như gạo Thái Lan.

Phản ứng mạnh và nhanh nhất phải kể đến mặt hàng cà phê. Trên thị trường thế giới, tính đến ngày 10.6, giá cà phê robusta giao tháng 7 trên sàn New York đã chạm ngưỡng kỷ lục 2.728 USD/tấn, tăng 46% so với hồi đầu năm nay và là mức cao nhất mọi thời đại.

Tại thị trường trong nước, phản ứng với thông tin El Nino xuất hiện và giá thế giới tăng, giá cà phê ở các tỉnh Tây nguyên tăng 1.900 - 2.100 đồng/kg. Mức giao dịch cao nhất đạt 65.200 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông. Sau đó giảm nhẹ 400 đồng/kg vào ngày 10.6. Tuy nhiên, nếu tính chung cả tuần qua, giá cà phê đã tăng bình quân tới 3.600 đồng/kg. Đến hôm nay (12.6), thị trường tiếp tục tăng 100 - 300 đồng/kg; đạt mức cao nhất 65.100 đồng/kg, được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk cũng tăng 200 đồng, lên 65.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, lên 64.400 đồng/kg.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, trong tháng 5.2023, giá cà phê robusta thế giới đã tăng 5,9% so với tháng trước, lên trung bình 122,5 US cent/pound, mức cao nhất kể từ tháng 8.1995 (giá 130,2 US cent/pound). Trong tuần đầu tiên của tháng 6, giá cà phê robusta đã leo lên mức hơn 134 US cent/pound.

Giá cà phê sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới vẫn còn là một dấu hỏi với nhiều chuyên gia trong ngành này.