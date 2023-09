El Nino tiếp tục làm nóng giá gạo

Xuất khẩu gạo 8 tháng tăng trên 1 triệu tấn

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết: Tính đến hết tháng 8.2023, xuất khẩu gạo đạt gần 5,9 triệu tấn, tăng trên 1 triệu tấn so cùng kỳ năm 2022. Giá trị đạt gần 3,2 tỉ USD tăng 840 triệu USD so cùng kỳ năm trước.

Trong số các thị trường nhập khẩu, Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Gana, Bờ Biển Ngà. Trong 4 tháng cuối năm, hoạt động xuất khẩu gạo của VN vẫn thuận lợi vì nhu cầu các nước nhập khẩu cao trong khi lượng lúa gạo hàng hóa còn ít. Nếu so với sản lượng kỷ lục của năm 2022 là hơn 7,1 triệu tấn thì VN chỉ còn hơn 1 triệu tấn gạo để xuất. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nhờ giá lúa gạo cao, bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất nên sản lượng xuất khẩu của cả năm 2023 có thể đạt mức kỷ lục mới khoảng 7,5 triệu tấn.

Theo USDA, sản lượng gạo thế giới niên vụ 2023/2024 được dự báo ở mức cao kỷ lục gần 521 triệu tấn, tăng 173.000 tấn so với mức dự báo trong tháng trước. Tiêu dùng và tồn kho thế giới niên vụ 2023/2024 được dự báo ở mức 523 triệu tấn, giảm gần 1 triệu tấn so với mức dự báo trong tháng trước, nhưng tăng 1,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2024 được dự báo ở mức gần 53 triệu tấn, giảm 3,44 triệu tấn so với dự báo trong tháng trước. Thương mại gạo năm 2023 được dự báo giảm 2 triệu tấn do nguồn cung sụt giảm.