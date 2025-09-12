ELLAC đồng hành cùng mầm non Việt: Minh bạch sản xuất, an tâm dinh dưỡng

Trải nghiệm tham quan - Niềm tin được xây dựng từ trải nghiệm thực tế

ELLAC được các trường học tin chọn làm đối tác sản xuất sữa uy tín suốt hơn 2 thập kỷ nhờ chất lượng ổn định, giá thành hợp lý, hệ thống phân phối trực tiếp từ nhà máy đến bếp ăn, đảm bảo sản phẩm luôn tươi mới. Để phụ huynh và nhà trường thêm yên tâm khi lựa chọn nguồn dinh dưỡng cho con, ELLAC phối hợp cùng các trường mầm non tổ chức những chuyến tham quan thực tế tại nhà máy. Tại đây, phụ huynh và nhà trường sẽ được tham quan:

- Quan sát quy trình sản xuất 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng), tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và HACCP.

- Tìm hiểu hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh ở mọi công đoạn.

- Kiểm chứng nguồn nguyên liệu minh bạch, được lựa chọn kỹ càng từ các nhà cung cấp đạt chuẩn quốc tế.

- Nắm rõ giấy tờ pháp lý và chứng nhận đầy đủ của sản phẩm, từ hồ sơ công bố đến chứng nhận VSATTP và bảo hộ thương hiệu.

Những trải nghiệm tận mắt đã giúp phụ huynh cảm nhận rõ ràng sự minh bạch, trách nhiệm và tâm huyết mà ELLAC đặt vào từng hộp sữa trước khi đến tay trẻ nhỏ. Chương trình tham quan của ELLAC đã nhận được sự đồng hành từ hàng chục trường mầm non. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng sau khi trực tiếp nhìn thấy nhà máy và quy trình sản xuất, họ càng thêm an tâm khi lựa chọn ELLAC cho con em mình và hi vọng ELLAC sẽ tiếp tục phát triển những dòng sản phẩm mới cho nhiều đối tượng hơn.

"Chúng tôi luôn đặt trọn tâm huyết trong từng chi tiết. Từ việc nghiên cứu mô hình sản xuất ở nhiều nơi, đến khâu xây dựng từng quy trình, lắp đặt từng cánh cửa hay thiết kế từng chiếc máy - tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp nhất với sản xuất sữa bột. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm cao nhất, để mỗi sản phẩm đến tay trẻ nhỏ đều là sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh và nhà trường". Bà Đặng Phan Như Quỳnh, Giám đốc Công ty chia sẻ.

Bà Đặng Phan Như Quỳnh - Giám Đốc chia sẻ cùng phụ huynh và nhà trường về công ty và sản phẩm

Niềm tin được cộng đồng giáo dục ghi nhận

Trong năm học vừa qua, ELLAC còn được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức ghi nhận những đóng góp trong việc đồng hành cùng khối mầm non, từ hoạt động tri ân giáo viên, tổ chức lễ tổng kết năm học đến các chương trình tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và bảo vệ nguồn nước sạch cho trẻ.

Gần đây, Sữa ELLAC cũng được lựa chọn chia sẻ tại Chương trình Thúc đẩy Doanh nghiệp APEC ở Melbourne (Úc), nơi thương hiệu được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, tinh thần trách nhiệm xã hội và câu chuyện văn hóa doanh nghiệp gia đình luôn đặt trẻ em làm trung tâm.

Dược sĩ Phan Thị Xuân Huệ - Phó Giám đốc vinh dự đồng hành cùng Hội Nghị Tổng Kết năm học 2024-2025 và Triển khai Nhiệm vụ năm học 2025-2026

Hành trình tiếp nối vì thế hệ mầm non

Hơn 23 năm đồng hành cùng trẻ em Việt, ELLAC không ngừng cải tiến sản phẩm, xây dựng các chương trình mang tính giáo dục và nhân văn. Việc mở cửa nhà máy đón phụ huynh tham quan không chỉ là hoạt động minh bạch, mà còn là cách ELLAC khẳng định triết lý: "Khách hàng là trung tâm, minh bạch là nền tảng - đó là con đường phát triển bền vững của ELLAC".

Năm học 2025-2026 mở ra nhiều kỳ vọng mới, và Sữa ELLAC sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nguồn dinh dưỡng vững chắc và niềm tin bền lâu cho các thế hệ mầm non Việt Nam.