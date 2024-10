Elvis Phương thực hiện và phát hành album 'Tình khúc Phượng Hoàng' tại Việt Nam

"Nếu trên đời có những sự kết hợp tuyệt vời thì sự kết hợp với ban nhạc Phượng Hoàng là một điều tuyệt vời với bản thân tôi", Elvis Phương chia sẻ. Phượng Hoàng được thành lập từ năm 1968 và sau đó Elvis Phương mới gia nhập dưới sự "mai mối" của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Thành phần chủ chốt của ban gồm nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Trung Vinh, Khiêm Bass cùng Elvis Phương là người hát chính. Ban nhạc về sau có vài thay đổi nhân sự với sự tham gia của Lê Huy, Châu. Ban nhạc tồn tại đến năm 1974, là một tên tuổi lớn của nhạc Việt lúc bấy giờ; đặc biệt những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà đã đi vào lòng người nghe nhiều thế hệ.



"Trong mắt tôi, Hà lúc nào cũng tươi cười và vồn vã, hay ôm chầm lấy anh em mỗi lần gặp gỡ. Còn Cang thì lãng đãng, luôn thả hồn theo mây gió nhưng thích nói chuyện về triết lý và thích những khám phá mới lạ trong nghệ thuật", Elvis Phương cho biết và nói thêm rằng "lời ca của Hà nói lên được những cảm nghĩ sâu xa trong tâm hồn tôi, con đường mà tôi hằng theo đuổi. Còn những ca khúc của Cang như là sự ghi dấu những thảm kịch mà tôi đã đóng một vai trò quan trọng".

Ban nhạc Phượng Hoàng (Elvis Phương, Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Châu và Trung Vinh - từ dưới lên trên) ẢNH: P.N.P

Đây là album Tình khúc Phượng Hoàng thứ 3 của Elvis Phương. Hai CD trước được thực hiện và phát hành tại Mỹ, đĩa nhạc lần này được thu âm, thực hiện và phát hành chính thức tại VN (do Elvis Phương và phu nhân - bà Phạm Lệ Hoa đồng biên tập, Phương Nam Phim phát hành, nhạc sĩ Minh Mẫn soạn hòa âm dựa trên những bản thu một thời của ban Phượng Hoàng). Lý do thực hiện album, theo Elvis Phương: "Tôi vẫn còn say đắm với kỷ niệm thời trai trẻ của mình với những người bạn cùng thời, cùng trang lứa và quan trọng nhất là những ca khúc đã theo Elvis Phương suốt chặng đường 63 năm ca hát". Ông dành khá nhiều thời gian thu âm vì "tôi muốn hát lại những bài hát lừng lẫy này và sắp xếp trình tự sao cho có ý nghĩa. Mỗi lần hát, tôi luôn có cảm tưởng như đang hát cùng Hà, Cang và các anh em trong ban nhạc ngày xưa".

Đĩa nhạc có sự tham gia của các nhạc công: Minh Mẫn (piano), Vũ Duy (guitar), Anh Quân (guitar bass), Duệ Hùng (keyboard), Quang Trung (saxo) và Công Thanh (trống); gồm các bài hát: Bâng khuâng chiều nội trú, Yêu em, Còn yêu em mãi, Mặt trời đen, Chiều về, Hãy ngước mặt nhìn đời, Phiên khúc mùa đông, Hãy nhìn xuống chân, Bài ca ngông…