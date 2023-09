Hồi ký Elvis Phương 'Ngựa Hoang tâm sự'

"Xét cho cùng, cuộc đời đối với tôi không thoát ra khỏi quy luật bù trừ mà tôi đã thấy ứng nghiệm trong nhiều tình huống… Tôi có tiền, nhà cửa, xe cộ, nhưng ai biết được rằng tôi đã phải trả cho những thứ đó bằng một cái giá rất đắt, bằng cả sự cố gắng phi thường và sự nhẫn nhục đầy nước mắt. Càng thêm tuổi, tôi càng thấy đúng. Nhưng dù thế nào chăng nữa tôi cũng cảm ơn Thượng đế đã dành cho tôi quãng đời hoa niên tuyệt diệu, được sống trọn vẹn một tuổi trẻ mà nhiều người ao ước", ông viết.



P.N.B

Elvis Phươngtự ví mình là "Ngựa Hoang" nên phần lớn tiêu đề trong 12 chương sách đều được đặt theo chặng đời của một chú ngựa hoang: lời dẫn nhập trong sách là "Ngựa Hoang tâm sự", 3 chương đầu kể lại thời niên thiếu và mới theo đuổi âm nhạc nên tên "Ngựa Hoang" chưa xuất hiện trong tiêu đề: Đồng cỏ ngày xanh thời niên thiếu, Bước vào đồng cỏ âm nhạc, Những năm tháng tuyệt vời: Rockin' Stars. Khi chú "Ngựa Hoang" trổ mã, có những bước tiến xa trong âm nhạc, từ chương 4 đến chương 11 (trừ chương 10), tiêu đề luôn bắt đầu bằng Ngựa Hoang: Ngựa Hoang dưới ánh đèn màu, Ngựa Hoang và những con Phượng Hoàng, Ngựa Hoang những ngày phiêu bạt, Ngựa Hoang trên đồng cỏ quê hương, Ngựa Hoang thập tử nhất sinh…

Nhưng, "Lẽ nào là tôi hoang đàng, bê bối, giang hồ lắm sao? Không! Hoàn toàn không!", ông viết. Và chương 10 - Nước mắt một loài hoa & Vì thế anh yêu em đã lý giải vì sao không phải thế: đó là khi tình yêu xuất hiện. Người phụ nữ có thể làm được điều đó chính là Lệ Hoa - người vợ ông hết mực yêu thương và là nguồn cảm hứng để ông viết 7 ca khúc dành tặng bà: Lời hẹn ước, Yêu, Bài hát cho em, Still in love with you, Bẽ bàng, Chiều thu Paris, Gót hồng thôi hết phiêu du.

Sách còn có phần phụ lục: Những CD Elvis Phương, Elvis Phương - 62 năm ca hát, bao gồm những hình ảnh tư liệu quý giá nhất trong suốt 62 năm sự nghiệp của ông.

Dịp ra mắt hồi ký, Elvis Phương sẽ có buổi giao lưu vào 10 giờ ngày 9.9 tại Phòng trà Đồng Dao, TP.HCM.