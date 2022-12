'Em & Anh - Giao hưởng khúc tình ca' tại Bảo tàng Mỹ thuật

Các nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thụ, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Bảo Chấn, Ngọc Lễ, Quốc Bảo, Anh Quân... vốn quen thuộc với người yêu nhạc nay được thể hiện với một phiên bản khác, bởi các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển: La - A Different Way of Music.

La là một nhóm các nghệ sĩ theo đuổi nhạc cụ cổ điển: Hồ Nguyên, Hồng Hà (violon), Ivan Nekliudov (viola), Đỗ Vĩnh Huân (cello), Trần Thụy San (piano).

Đại diện nhóm cho biết, các bạn chơi nhạc từ nhỏ, vừa đi học văn hóa và học thêm trường nhạc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, các thành viên theo học Nhạc viện TP.HCM (riêng Ivan Nekliudov tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Gnessin, Nga), rồi gặp nhau và lập nhóm, ấp ủ những dự án âm nhạc cùng nhau.

"Chúng tôi thường biểu diễn tại các sự kiện kinh doanh, rồi tiệc cưới, nhà hàng... Dù những ai theo học và làm nghề đều hiểu rằng, nhạc cụ cổ điển mang rất nhiều giá trị, cần rèn giũa và luyện tập rất lâu mới biểu diễn được; nhưng hầu như chúng tôi luôn bị lướt qua, luôn chỉ là phần nền không quan trọng", nhóm chia sẻ. Chính vì thế, nhóm ước muốn có thể tổ chức những đêm nhạc cổ điển trong không gian ấm cùng, gần gũi để âm nhạc thực sự được lắng nghe, cũng như rút ngắn khoảng cách với khán giả.





Theo đó, La bắt đầu hành trình từ những bản tình ca quen thuộc của nhạc Việt những năm 1990 và đầu 2000, và tất cả bản phối sẽ được nhạc sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn soạn riêng cho chương trình Em & Anh và được La độc quyền sử dụng. Anh hiện là giám đốc trình diễn nghệ thuật khoa Âm nhạc - Học viện Soul. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Âm nhạc Berklee, Mỹ với 2 chuyên ngành chính là sáng tác, viết và sản xuất nhạc đương đại cùng chuyên ngành phụ là chỉ huy dàn nhạc.

Chia sẻ thêm về tên gọi của nhóm, Lâm Thi, MC và cũng là đồng sáng lập nhóm cho biết: "La vừa là nốt La trong âm nhạc, chắc hẳn ai cũng biết. Nhưng còn điều mà chúng tôi muốn nói thêm về tên gọi này, còn bởi nốt La là nốt chuẩn, khi người chơi đàn chỉnh dây trước một buổi diễn, sẽ căn theo nốt La. Theo ý nghĩa đó, La cũng là sự tìm đến, tìm về và điều chỉnh mỗi khi chúng ta cảm thấy “lạc tông” trong cuộc đời này. Và nghệ thuật cũng có khả năng đem lại cảm giác bình yên, chữa lành. Chúng tôi tin La cũng sẽ làm được như thế".

Sau chương trình đầu tiên tổ chức tại Đà Lạt, Em & Anh - Giao hưởng khúc tình ca sẽ ra mắt khán giả TP.HCM, trong không gian của Bảo tàng Mỹ thuật, diễn ra từ 19 giờ 30 ngày 19.12.