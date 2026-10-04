'Em tiên' chính thức cùng Tóc Tiên tiến ra đấu trường quốc tế

Tối 3.10, đêm tuyển chọn bài hát Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam khép lại với chiến thắng thuộc về Em tiên của đội S•HUBE. Ca khúc sẽ đồng hành cùng Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026, đánh dấu lần đầu Việt Nam có đại diện tham dự phiên bản châu Á của cuộc thi Eurovision.

Em tiên được lựa chọn, chính thức cùng Tóc Tiên chinh chiến tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Trong đêm tuyển chọn, Tóc Tiên lần lượt trình diễn 5 ca khúc mới gồm Khó gì, Em tiên, Love always wins, a to A và Follow me. Mỗi sáng tác được xây dựng với một màu sắc riêng, từ chất liệu văn hóa Việt, ký ức gia đình đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và hướng ra thế giới.

Tóc Tiên xuất hiện trong thiết kế ánh kim nổi bật, kết hợp cùng các vũ công trong trang phục đồng điệu. Những chiếc nón quai thao được cách điệu với phần tua rua ánh kim trở thành một đạo cụ thị giác xuyên suốt tiết mục, đưa hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt vào một ngôn ngữ sân khấu hiện đại ẢNH: BTC CUNG CẤP

Kết quả chung cuộc được xác định từ 40% điểm của ban giám khảo chuyên môn, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn của khán giả quốc tế. Sau quá trình bình chọn, Em tiên được gọi tên trở thành ca khúc chiến thắng.

Ngay sau chương trình, Eurovision Song Contest và Eurovision Song Contest Asia cũng xác nhận Em tiên là ca khúc đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại mùa giải này.

Một trong những điểm đáng chú ý của Em tiên là cách kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm thanh điện tử. Câu hát “em Tiên, dạo bước í à nơi đây” được lấy cảm hứng từ giai điệu dân gian quen thuộc “yêu nhau cởi áo í à cho nhau”, sau đó được phát triển theo cách hiện đại hơn.

Trên sân khấu, ê kíp tiếp tục đưa các hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt như hoa sen, mây, chim, mặt trăng và nón quai thao vào phần trình diễn. Những chiếc nón quai thao được cách điệu với tua rua ánh kim, kết hợp cùng trang phục, vũ đạo và hệ thống hình ảnh trình chiếu, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Tóc Tiên xúc động khi Em tiên được công bố là ca khúc đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh Em tiên, 4 tiết mục còn lại cũng cho thấy sự biến hóa của Tóc Tiên. Nếu Love always wins mang màu sắc Broadway và tập trung vào câu chuyện tình yêu, Follow me nhấn mạnh hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thì Khó gì đưa cảm hứng từ võ phục Vovinam lên sân khấu. Riêng a to A lựa chọn cách dàn dựng tối giản, khai thác câu chuyện về gia đình và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Sau khi kết quả được công bố, Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy tự hào khi đảm nhận vai trò đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Nữ ca sĩ cùng đội S•HUBE, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và ê kíp sẽ tiếp tục hoàn thiện phần âm nhạc, hình ảnh và cấu trúc trình diễn trước khi đến Bangkok.

Eurovision Song Contest Asia 2026 dự kiến diễn ra ngày 14.11 tại Bangkok với sự tham dự của 11 quốc gia. Tại cuộc thi, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Vì vậy, thử thách của Tóc Tiên và Em tiên không chỉ nằm ở việc giữ dấu ấn Việt Nam mà còn ở khả năng tạo sự kết nối với khán giả đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.