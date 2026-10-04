Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' trên sân khấu

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Ở tiết mục 'Thiên đường với người thương', Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện khung cảnh đám cưới của người dân tộc Khmer. Trong đó, cả hai chia sẻ suy nghĩ về nhau khiến người hâm mộ thích thú và liên tục 'đẩy thuyền'.
Phương Mỹ Chi bùng nổ trong đêm nhạc ngoài trời
Tối 3.10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn (TP.HCM). Tuy trời mưa nặng hạt gây khó khăn cho ban tổ chức nhưng chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ. Khán giả cũng chấp nhận đội mưa để "cháy hết mình" với thần tượng.
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