Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' trên sân khấu

Phương Mỹ Chi đội khăn piêu và diện trang phục của người tộc Thái trình diễn ca khúc Chọn mặt gửi vàng. Sau đó, cô ở lại sân khấu để tâm sự với khán giả. "Chi và ê kíp luôn lắng nghe những lời góp ý, động viên, răn dạy của mọi người để tốt hơn mỗi ngày. Mong khán giả nào đang buồn lòng về Phương Mỹ Chi sau khi xem tiết mục này xong thì cảm thấy vui hơn một chút", nữ ca sĩ 23 tuổi chia sẻ