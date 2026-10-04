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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' trên sân khấu

    Minh Hy
    Minh Hy
    Ở tiết mục 'Thiên đường với người thương', Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện khung cảnh đám cưới của người dân tộc Khmer. Trong đó, cả hai chia sẻ suy nghĩ về nhau khiến người hâm mộ thích thú và liên tục 'đẩy thuyền'.

    Phương Mỹ Chi bùng nổ trong đêm nhạc ngoài trời

    Tối 3.10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn (TP.HCM). Tuy trời mưa nặng hạt gây khó khăn cho ban tổ chức nhưng chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ. Khán giả cũng chấp nhận đội mưa để "cháy hết mình" với thần tượng.

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 1.

    Ở đêm nhạc này, Phương Mỹ Chi đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ rộn ràng, sôi động của loạt ca khúc Gối gấm, Ưng cái bụng, Bập bùng đến sâu lắng, nhẹ nhàng với Bài ca đất phương Nam, Có nhau

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 2.

    Để kết nối từng tiết mục, Phương Mỹ Chi mời "anh tài" Đại Nghĩa là người dẫn dắt câu chuyện. Tính cách hài hước, lối kể chuyện mộc mạc của nam nghệ sĩ khiến khán giả dễ dàng hiểu được hành trình âm nhạc thăng trầm của giọng ca 10X

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 3.

    Phương Mỹ Chi đội khăn piêu và diện trang phục của người tộc Thái trình diễn ca khúc Chọn mặt gửi vàng. Sau đó, cô ở lại sân khấu để tâm sự với khán giả. "Chi và ê kíp luôn lắng nghe những lời góp ý, động viên, răn dạy của mọi người để tốt hơn mỗi ngày. Mong khán giả nào đang buồn lòng về Phương Mỹ Chi sau khi xem tiết mục này xong thì cảm thấy vui hơn một chút", nữ ca sĩ 23 tuổi chia sẻ

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 4.

    Đáng chú ý trong đêm diễn là màn hòa giọng của ca sĩ Hương Lan, Quang Lê và Phương Mỹ Chi. Sự hiện diện của nữ danh ca 70 tuổi với tác phẩm Bài ca đất phương Nam mang đến không khí lắng đọng, giàu cảm xúc cho người xem

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 5.

    Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến hai nghệ sĩ tiền bối vì cố gắng sắp xếp lịch trình để bay từ Mỹ về Việt Nam tham gia đêm diễn

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 7.

    Thiên đường với người thương là một trong những tiết mục được mong đợi nhất của đêm nhạc Dân chơi dân ca. Chiều lòng người hâm mộ, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tổ chức đám cưới ngay trên sân khấu. Cặp đôi ngại ngùng vì fan liên tục "đẩy thuyền"

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 8.

    Bảo Định chia sẻ gặp được Phương Mỹ Chi là điều đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên anh được đứng trên sân khấu lớn, cảm nhận tình yêu của hàng ngàn khán giả. Trong khi đó, quán quân Em xinh mùa 1 cho biết nếu cả hai còn có duyên thì sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 9.

    Phương Thanh và Phương Mỹ Chi bùng nổ trong tiết mục Rock hạt gạo

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 10.

    Hoa hậu H'Hen Niê có mặt từ sớm và ở lại đến cuối chương trình để ủng hộ cho Phương Mỹ Chi

    ẢNH: MINH HY

    Phương Mỹ Chi làm đám cưới trên sân khấu - Ảnh 11.

    Ba mẹ của Phương Mỹ Chi xúc động trước thành công của con gái

    ẢNH: MINH HY


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