Em trai nuôi Phi Nhung ra sao sau 2 lần giành quán quân?

Duy Zuno sinh năm 1992, quê Sóc Trăng (nay là Cần Thơ). Từng được biết đến là em nuôi ca sĩ Phi Nhung, trong hành trình làm nghề, anh nỗ lực đạt được nhiều thành tích ấn tượng như quán quân Người kể chuyện tình 2023 và Tỏa sáng sao đôi 2025. Mới đây, anh gây chú ý khi xác nhận góp mặt trong Ẩn số tỏa sáng với vai trò đội trưởng.

Hành trình mới của em trai nuôi Phi Nhung

Duy Zuno trở lại show âm nhạc với vai trò đội trưởng, thừa nhận không tránh khỏi áp lực Ảnh: NSX

Từ vị trí người biểu diễn sang nhiệm vụ đội trưởng mang đến cho Duy Zuno những trải nghiệm mới mẻ. Anh chia sẻ vai trò mới đòi hỏi bản thân phải quan sát sân khấu ở một góc nhìn khác, từ đó cảm nhận trọn vẹn hơn về sự kết hợp giữa nhiều yếu tố cho một màn trình diễn. “Các bạn có nhiều kỹ năng khác như múa chén, múa lụa, rồi cũng có nhảy đương đại nữa. Tôi cảm thấy các bạn quá tài năng”, em nuôi Phi Nhung bộc bạch.

Giữa một “viên ngọc thô” giàu tiềm năng và một ca sĩ đã hoàn thiện nhưng quá an toàn, Duy Zuno nghiêng về lựa chọn đầu tiên. Theo nam ca sĩ, một tài năng chưa được mài giũa vẫn còn nhiều không gian để khám phá, phát triển. “Tôi vẫn thích chọn một viên ngọc thô hơn. Những sự mới mẻ sẽ đem tới cho họ những hứng thú và sự bùng nổ trên sân khấu”, anh nói.

Quan điểm này cũng phần nào cho thấy cách Duy Zuno nhìn nhận hành trình nghệ thuật của chính mình. Nam ca sĩ vẫn cho rằng bản thân chưa bộc lộ hết khả năng và đến hiện tại vẫn là một “ẩn số”.

Phía sau hình ảnh một ca sĩ trẻ trung, Duy Zuno sở hữu khả năng biến hóa giọng hát khá đa dạng. Nam ca sĩ có thể xử lý giọng nam, giọng nữ, hát dân ca, rock…. Tuy nhiên, thay vì liên tục phô diễn mọi khả năng, Duy Zuno lựa chọn cách tiết chế, từng bước đưa màu sắc riêng vào sản phẩm.

Duy Zuno thừa nhận bản thân còn nhiều điều chưa thể hiện với khán giả Ảnh: NSX

Với Duy Zuno, những khả năng ấy không hoàn toàn đến từ thiên bẩm. Nam ca sĩ nhấn mạnh yếu tố luyện tập và học hỏi. Từ thời mạng xã hội chưa phát triển mạnh, Duy Zuno đã chủ động tìm kiếm các nguồn tài liệu nước ngoài để học cách xử lý giọng hát, mix voice... Đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn cho rằng người trẻ cần biết chọn lọc thông tin thay vì tiếp nhận mọi thứ một cách dễ dàng.

Với em trai nuôi ca sĩ Phi Nhung, điều giữ chân khán giả lâu dài không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở sự gần gũi và cách nghệ sĩ sống, làm nghề. “Quan trọng nhất của nghệ sĩ là phải được khán giả thương”, Duy Zuno nói. Đồng thời anh cho rằng khi đã chạm được đến trái tim khán giả, tình cảm ấy có thể vượt lên trên những yếu tố đơn thuần về kỹ thuật.

Về lý do trở lại với show âm nhạc sau 2 lần giành quán quân, Duy Zuno cho biết lời mời từ nhà sản xuất trước hết mang đến cho anh cảm giác được ghi nhận. Anh vui vì những nỗ lực trong hành trình làm nghề của mình đã được nhìn thấy. Tuy nhiên, sau niềm vui là áp lực về việc phải thể hiện như thế nào, xây dựng chiến lược ra sao. "Sau cái vui đó là tới áp lực. Các thí sinh khá đồng đều, phải chọn một thì rất khó", Duy Zuno chia sẻ.