'Em xinh' Juky San: Tôi chọn rút lui nếu nhận ra mối quan hệ tiêu cực

'Em xinh' Juky San hợp tác với Liu Grace trong MV mới

Bước ra từ chương trình Em xinh say hi, Juky San có những bước chuyển mình rõ rệt hơn trong phong cách âm nhạc và hình ảnh của mình. Không còn là sự trong trẻo, ngây thơ, Juky San gần như "lột xác" hoàn toàn trong MV Ta cùng nhau quên niềm đau. Đây được xem là sản phẩm "mở đường" cho album Đẫm tình của nữ ca sĩ 9X.

"Em xinh" Juky San tình tứ với Nam vương Hưng Nguyễn trong MV mới Ảnh: NVCC

Ca khúc mới của Juky San mang màu sắc house kết hợp nhạc điện tử, với tiết tấu nhanh, dồn dập nhưng vẫn giữ được cấu trúc giai điệu dễ nghe. Trong MV, Juky San xuất hiện với vẻ ngoài sắc lạnh, ánh nhìn mạnh mẽ khi hóa thân thành một sát thủ. Nói thêm về câu chuyện tình yêu trong MV, Juky San cho biết nhân vật nữ lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết độc hại. Đây cũng là một trong những cách nữ ca sĩ 9X chọn xử lý đối với những mối quan hệ tiêu cực ở ngoài đời.



Juky San thừa nhận dù quyết định rời đi đôi khi mang lại cho bản thân sự dằn vặt, tiếc nuối nhưng việc tiếp tục ở lại trong những mối quan hệ tiêu cực chỉ khiến cảm xúc bị bào mòn. Cô không còn đủ năng lượng để nghĩ đến những điều tích cực hay xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.

Juky San cho biết cô chọn hợp tác với Liu Grace vì yêu thích chất giọng đặc trưng của nữ rapper này. Juky San cho biết: "Tôi yêu thích Liu Grace từ rất lâu. Giọng hát của chị có màu sắc rất riêng và tôi cảm thấy khá tương thích với mình. Khi tôi ngỏ lời và gửi bản demo, chị đã đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi thật sự biết ơn cái gật đầu đó" Ảnh; NVCC

"Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc và hiểu rằng bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp tôi trở nên tốt hơn, thì mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy", Juky San bày tỏ.

Sau khi tham gia chương trình Em xinh say hi, "độ phủ sóng" và lượng fan của Juky San cũng tăng lên đáng kể. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến cô chọn ra mắt MV ở thời điểm này. Tuy nhiên, chủ nhân hit Phải chăng em đã yêu cũng không tự tạo quá nhiều áp lực cho mình ở dự án này. Cô mong muốn khán giả nhìn thấy được sự tâm huyết và đột phá của mình thông qua MV này.