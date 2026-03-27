‘Em xinh' Lamoon đeo đồng hồ 2 tỉ dự sự kiện

Hữu Tín
27/03/2026 20:06 GMT+7

Tái xuất sau tin đồn tình cảm với đàn anh JustaTee, 'em xinh' Lamoon gây chú ý khi diện mẫu đồng hồ kim cương hơn 2 tỉ đồng.

Tại sự kiện Day of Happiness, Lamoon chọn cho mình phong cách quyến rũ với váy ren trắng nữ tính. Tuy nhiên, điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" chính là chiếc đồng hồ L'Heure du Diamant từ nhà chế tác Chopard trên cổ tay cô.

Theo tìm hiểu, đây là phiên bản tròn 30 mm được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng 18K nguyên khối. Điểm làm nên mức giá xấp xỉ 2 tỉ đồng chính là kỹ thuật nạm kim cương tinh xảo bao phủ vòng bezel, kết hợp cùng bộ máy cơ học cót tay bền bỉ từ Thụy Sĩ. Việc kết hợp cùng dây chuyền và lắc tay kim cương đồng điệu giúp "Út Khờ" của phim Địa đạo toát lên khí chất sắc sảo, trưởng thành hơn hẳn hình ảnh nhí nhảnh thường thấy.

Cận cảnh chiếc đồng hồ Chopard L’Heure du Diamant tinh xảo trên cổ tay Lamoon

Ảnh: CTV

Cuộc hội ngộ bất ngờ của 2 em xinh Lamoon và Han Sara

Hội ngộ cùng Lamoon tại sự kiện là Han Sara, nữ ca sĩ vừa nhận giải "Female Vocalist to Lead 2026" tại Hàn Quốc. Sau hiệu ứng tích cực từ các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính. Cô lựa chọn bộ trang sức với thiết kế hoa kim cương tinh xảo, giúp diện mạo thêm phần rạng rỡ. Thần thái tự tin cùng phong cách thanh lịch cho thấy sự trưởng thành rõ nét của giọng ca sinh năm 2000.

Han Sara xuất hiện ngọt ngào với nụ cười rạng rỡ

Ảnh: CTV

Trước đó, "em xinh" Lamoon vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng sau vòng Dance Battle, khi bị nhận xét là thiếu nổi bật và chưa tận dụng tốt cơ hội thể hiện. Chính điều này khiến không ít khán giả cho rằng màn trình diễn của Lamoon là một trong những yếu tố khiến Han Sara không thể tiến xa hơn ở chặng thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, việc cả hai xuất hiện thân thiết tại sự kiện của Chopard cho thấy mối quan hệ chị em tốt đẹp sau show thực tế.

Khoảnh khắc Lamoon và Han Sara hội ngộ sau Em xinh say hi

Ảnh: CTV

Ca sĩ Lamoon lên tiếng về ồn ào đời tư

Giữa lúc bị nhắc tên trong một vụ ồn ào tình cảm, phía Lamoon đã có những phản hồi chính thức.

