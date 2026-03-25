Ca sĩ Lamoon lên tiếng về ồn ào đời tư

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn tình cảm của một giám đốc âm nhạc và nữ ca sĩ trẻ. Liên quan đến vụ việc, Lamoon liên tục bị nhắc tên với những bình luận tiêu cực, buộc "người trong cuộc" phải lên tiếng làm rõ.

Lamoon và JustaTee liên tục bị gọi tên ẢNH: FBNV

Động thái từ phía JustaTee

Giữa lúc ồn ào lan rộng, JustaTee có động thái gây chú ý trên trang cá nhân với gần 800.000 người theo dõi. Nam rapper đăng tải hình ảnh bên vợ là Trâm Anh cùng em bé thứ ba. Tuy nhiên, sau đó anh để lại bình luận rằng hình ảnh này được tạo bằng công nghệ AI.

Liên quan đến thông tin đời tư, phía bệnh viện quốc tế nơi vợ nam rapper sinh con cũng lên tiếng, cho biết JustaTee luôn trực tiếp đồng hành cùng vợ trong quá trình sinh nở.

Dù vậy, các tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là những ý kiến trái chiều hướng về phía Lamoon.

Phía Lamoon phủ nhận thông tin sai lệch

Mới đây, đơn vị quản lý của Lamoon phát hành thông cáo báo chí với nội dung làm rõ các thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Trên bài đăng, phía công ty cho biết đã tiến hành xác minh nội bộ cũng như trao đổi với các bên liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác.

OG Entertainment khẳng định các thông tin lan truyền thời gian qua là sai lệch. Đồng thời, đơn vị này cho biết đang thu thập bằng chứng về các nội dung bị cho là bôi nhọ, xuyên tạc danh dự của nghệ sĩ, và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo phía công ty quản lý, sau sự việc Lamoon sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án nghệ thuật đã được lên kế hoạch. Đơn vị này cho rằng những nỗ lực trong công việc và các sản phẩm chuyên môn sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất trước những ồn ào không mong muốn.

Trao đổi với chúng tôi, phía Lamoon cho biết nội dung được đăng tải trên trang chính thức là quan điểm của công ty quản lý về vụ việc.

Sau ồn ào, Lamoon vẫn tiếp tục các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra ẢNH: FBNV

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng nhạc Việt sau khi bước ra từ sân chơi Vietnam Idol. Sau đó, giọng ca 10X có những bước tiến trong nghề khi góp mặt trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đồng thời ghi tên mình vào top 5 của Em xinh say hi.