Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Lamoon lên tiếng về ồn ào đời tư

An Hạ
25/03/2026 11:11 GMT+7

Giữa lúc bị nhắc tên trong một vụ ồn ào tình cảm, phía Lamoon đã có những phản hồi chính thức.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn tình cảm của một giám đốc âm nhạc và nữ ca sĩ trẻ. Liên quan đến vụ việc, Lamoon liên tục bị nhắc tên với những bình luận tiêu cực, buộc "người trong cuộc" phải lên tiếng làm rõ. 

Lamoon và JustaTee liên tục bị gọi tên

Động thái từ phía JustaTee

Giữa lúc ồn ào lan rộng, JustaTee có động thái gây chú ý trên trang cá nhân với gần 800.000 người theo dõi. Nam rapper đăng tải hình ảnh bên vợ là Trâm Anh cùng em bé thứ ba. Tuy nhiên, sau đó anh để lại bình luận rằng hình ảnh này được tạo bằng công nghệ AI.

Liên quan đến thông tin đời tư, phía bệnh viện quốc tế nơi vợ nam rapper sinh con cũng lên tiếng, cho biết JustaTee luôn trực tiếp đồng hành cùng vợ trong quá trình sinh nở.

Dù vậy, các tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là những ý kiến trái chiều hướng về phía Lamoon. 

Phía Lamoon phủ nhận thông tin sai lệch

Mới đây, đơn vị quản lý của Lamoon phát hành thông cáo báo chí với nội dung làm rõ các thông tin liên quan đến nghệ sĩ. Trên bài đăng, phía công ty cho biết đã tiến hành xác minh nội bộ cũng như trao đổi với các bên liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác.

OG Entertainment khẳng định các thông tin lan truyền thời gian qua là sai lệch. Đồng thời, đơn vị này cho biết đang thu thập bằng chứng về các nội dung bị cho là bôi nhọ, xuyên tạc danh dự của nghệ sĩ, và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo phía công ty quản lý, sau sự việc Lamoon sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án nghệ thuật đã được lên kế hoạch. Đơn vị này cho rằng những nỗ lực trong công việc và các sản phẩm chuyên môn sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất trước những ồn ào không mong muốn.

Trao đổi với chúng tôi, phía Lamoon cho biết nội dung được đăng tải trên trang chính thức là quan điểm của công ty quản lý về vụ việc.

Sau ồn ào, Lamoon vẫn tiếp tục các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng nhạc Việt sau khi bước ra từ sân chơi Vietnam Idol. Sau đó, giọng ca 10X có những bước tiến trong nghề khi góp mặt trong phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đồng thời ghi tên mình vào top 5 của Em xinh say hi.

Tin liên quan

Nhan sắc Lamoon - ca sĩ đang gây xôn xao mạng xã hội

Nhan sắc Lamoon - ca sĩ đang gây xôn xao mạng xã hội

Trước khi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Lamoon vốn là gương mặt trẻ hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Lamoon JustaTee ồn ào đời tư Em xinh say hi tin đồn tiểu tam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận