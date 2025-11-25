'Em xinh' Ngô Lan Hương khác lạ, tiết lộ lý do đi tầm soát ung thư

Vẻ ngoài của Ngô Lan Hương ở tuổi 27

Bên cạnh được yêu thích bởi giọng hát trong trẻo, có nội lực thì "em xinh" Ngô Lan Hương còn được giới trẻ chú ý nhờ gu thời trang đa dạng. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 có thể biến hóa với nhiều "bộ cánh" mang phong cách khác nhau, từ trẻ trung năng động đến phá cách, gợi cảm.

Ngô Lan Hương trẻ trung trong trang phục áo thun kết hợp váy xếp ly Ảnh: NVCC

Tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập Marc Jacobs Resort 2025, Ngô Lan Hương nổi bật với mái tóc đỏ ép thẳng. Không cầu kỳ như những lần xuất hiện trên sân khấu, chủ nhân hit Đi giữa trời rực rỡ phối áo thun năng động với sweater họa tiết tartan choàng cổ, chọn túi màu trắng làm phụ kiện.

Thời gian gần đây, Ngô Lan Hương cũng nhận nhiều lời khen về gu ăn mặc so với trước đó. Cách đây khoảng một năm, cô bị nhiều cư dân mạng nhận xét chọn trang phục không phù hợp với vóc dáng và có phần sến sẩm. Trước luồng ý kiến này, Ngô Lan Hương cho biết cô sẵn sàng đón nhận các đánh giá nhưng hy vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng thay vì nặng lời với mình.

Ngoài Ngô Lan Hương, sự kiện còn có sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Wokeup, "em xinh" Saabirose và một số KOL như: Trang Lou - Tùng Sơn, SunHT, Bùi Linh Chi, Jade Trần... Ảnh: BTC

Bùi Linh Chi cá tính với boot cao cổ và áo len có họa tiết hoa cúc Ảnh: BTC

Nhà sản xuất Wokeup diện áo len kẻ sọc cá tính phối cùng túi The Denim Tote Bag, quần flare và giày chunky Ảnh: BTC

Saabirose trang điểm đậm, diện đồ đậm chất e-girl với áo len đen đính đá lấp lánh, phối cùng quần jean ống rộng bụi bặm Ảnh: BTC

Sau vài năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Ngô Lan Hương cũng quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn. Vừa qua, Ngô Lan Hương tâm sự rằng hưởng ứng tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú của Liên Hiệp Quốc, nữ ca sĩ 27 tuổi đã dành một ngày để yêu thương bản thân mình bằng cách đi kiểm tra sức khỏe vòng một tại bệnh viện.

Ngô Lan Hương cho biết ban đầu mình cũng khá hồi hộp nhưng sau đó cảm thấy nhẹ nhõm vì nhận được kết quả tích cực. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh việc đi khám bệnh định kỳ không phải vì lo lắng mà cô hiểu rằng chỉ khi cơ thể thật sự khỏe mạnh thì bản thân mới có thể "cháy hết mình" với âm nhạc.