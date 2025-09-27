'Em xinh' Ngô Lan Hương nói gì khi xuất hiện trong sự kiện của web cá độ?

Ngô Lan Hương xin lỗi

Mới đây, Ngô Lan Hương là cái tên tiếp theo bị cộng đồng mạng "đào lại" khoảnh khắc biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Phương trong một sự kiện mừng khai trương web cá độ. Sự kiện này được tổ chức vào tháng 12.2024 tại TP.HCM.

Liên hệ với phía Ngô Lan Hương, đại diện của nữ ca sĩ cho biết chủ nhân hit Đi giữa trời rực rỡ có nhận được lời mời xuất hiện cho buổi ra mắt ở một công ty truyền thông, diễn ra tại một sảnh trung tâm chuyên tổ chức sự kiện lớn ở TP.HCM.

Ngô Lan Hương và ê kíp xin lỗi vì biểu diễn trong sự kiện khai trương của một trang web cá độ ẢNH: FBNV

"Do tin khách hàng và được giới thiệu là buổi khai trương cho công ty truyền thông, ở địa điểm đã được trung tâm tổ chức sự kiện cấp phép nên quản lý Ngô Lan Hương đã chủ quan và nhận lời mà không biết đó là sự kiện của nhà cái. Trong ngày sự kiện diễn ra, nữ ca sĩ không đến tổng duyệt mà chỉ đến đúng giờ diễn ra, sau đó biểu diễn đúng số bài và ra về", đại diện của Ngô Lan Hương chia sẻ.

Trải qua sự việc lần này, Ngô Lan Hương và ê kíp xin lỗi và hứa cẩn trọng hơn trong việc hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức mời diễn. Phía này cũng khẳng định Ngô Lan Hương không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với các web cá độ. Quản lý Ngô Lan Hương cho biết nữ ca sĩ không hề biết hay liên quan đến các hoạt động của đơn vị này mà chỉ đến biểu diễn như phía quản lý đưa ra.

Quản lý Ngô Lan Hương khẳng định cô không liên quan đến các hoạt động của web cá độ ẢNH: FBNV

Ngô Lan Hương sinh năm 1998, cô được biết đến nhiều hơn sau ca khúc Đi giữa trời rực rỡ. Tiếp nối thành công này, Ngô Lan Hương gây chú ý khi góp mặt trong Em xinh say hi mùa đầu tiên. Tuy phải dừng chân khá sớm nhưng cô vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Trước khi vướng vào ồn ào biểu diễn trong sự kiện của một web cá độ, Ngô Lan Hương là một trong những nghệ sĩ ít thị phi trong showbiz Việt.

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM, trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cho biết liên quan đến việc quảng cáo của người nổi tiếng trên mạng, pháp luật đã quy định rõ về hành vi vi phạm liên quan đến đánh bạc và quảng cáo đánh bạc. "Trường hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà có hành vi quảng cáo đánh bạc, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc thì có thể bị xử lý hình sự về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại điều 322 bộ luật Hình sự. Đây là điều chúng ta cần phải nhấn mạnh thêm trong công tác truyền thông để có sự răn đe về pháp lý", đại diện PA05 nhấn mạnh.

Theo Công an TP.HCM, các nghệ sĩ, KOLs là người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, có lượng người theo dõi, quan tâm phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện mình tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật. Đồng thời rất khuyến khích các nghệ sĩ, KOLs thường xuyên có các sản phẩm tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng, chia sẻ về những giá trị chân, thiện mỹ, cũng như tư duy pháp luật, cùng với cộng đồng và xã hội chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Như vậy chắc chắn mỗi nghệ sĩ, KOLs sẽ luôn giành được tình cảm và sự ủng hộ của công chúng.