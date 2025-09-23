Phía Sơn Tùng M-TP nói gì về việc 'quảng cáo web cá độ'?

Mới đây, nhóm Ngũ hổ tướng và loạt nghệ sĩ bị chỉ trích vì quảng cáo cho các web cá độ. Trong đó, cư dân mạng phát hiện vào năm 2024 Sơn Tùng M-TP có tham gia buổi diễn trong chương trình Fly Fest tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và trên bảng led của sân khấu có hiện thị một trang web cá độ.

Đại diện của Sơn Tùng M-TP khẳng định phía nam ca sĩ và công ty tổ chức sự kiện khi ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào liên quan đến web cá độ Ảnh: FBNV

Những hình ảnh và thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, Sơn Tùng M-TP nhận về nhiều sự chỉ trích vì anh được xem là một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo cũng như có sức ảnh hưởng đến giới trẻ.

Đại diện của Sơn Tùng M-TP cho biết Công ty TNHH TZ Việt Phát là ban tổ chức của sự kiện Fly Fest 2024 đã ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn trực tiếp với M-TP Talent về việc mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện.

Theo đó, M-TP Talent không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với web cá độ. Thông tin về trang web này xuất hiện tại sự kiện hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận giữa M-TP Talent và TZ Việt Phát. Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện sự việc, công ty của Sơn Tùng M-TP đã gửi công văn yêu cầu TZ Việt Phát làm rõ. Theo công văn phản hồi số 24/VP ngày 17.10.2024, TZ Việt Phát đã thừa nhận tự ý kết hợp cùng đơn vị khác với vai trò nhà tài trợ mà không thông báo cho M-TP Talent.

Trước Sơn Tùng M-TP, nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích, tẩy chay khi xuất hiện trong sự kiện có quảng cáo web cá độ Ảnh: FBNV

Phía Sơn Tùng M-TP đang đề nghị TZ Việt Phát thực hiện ngay các hành động yêu cầu trang web nói trên dừng ngay mọi hoạt động sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của chủ nhân hit Hãy trao cho anh cho mục đích quảng bá và xử lý triệt để các thông tin nội dung đang lan truyền. Đại diện của phía Sơn Tùng M-TP cam kết nam ca sĩ 9X và công ty luôn tuân thủ nghiêm túc pháp luật trong mọi hoạt động và đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề này.

Mặt khác, phía Sơn Tùng M-TP đình kèm một văn bản có nội dung TZ Việt Phát gửi lời xin lỗi đến Sơn Tùng M-TP và công ty của anh vì đã gây ra những lùm xùm trên mạng xã hội.



Gần đây, MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) gây xôn xao khi xuất hiện logo của một web cá độ. Ngay sau đó, công an mời cả 5 ca sĩ đến cơn quan chức năng để làm rõ vụ việc này.

Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1 đến 90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 bộ luật Hình sự 2015.