Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
07/08/2025 09:00 GMT+7

Dàn nghệ sĩ, KOLs nổi bật hội tụ tại sự kiện 'Pháo Đài Lấm Bẩn' do OMO và CLB bóng đá Arsenal tổ chức.

Ngày 2.8, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bùng nổ với sự kiện "Pháo Đài Lấm Bẩn" - sân chơi cộng đồng mùa hè do OMO phối hợp cùng CLB bóng đá Arsenal tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn gia đình tham dự và đặc biệt là sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ, KOLs tên tuổi với những trải nghiệm độc đáo.

Ngay từ đầu chương trình, hai gương mặt quen thuộc là Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc đã cùng huyền thoại bóng đá Gilberto Silva mang đến những khoảnh khắc thể thao đầy cảm xúc. Cả ba đã cùng nhau tham gia giao lưu tâng bóng tạo nên màn trình diễn hào hứng và gắn kết ba thế hệ đam mê trái bóng tròn, đúng tinh thần "chơi là chất, ngại gì bẩn" mà OMO lan tỏa.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn - Ảnh 1.

Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc tham gia thử thách tâng bóng cùng huyền thoại Gilberto Silva

Gia đình Đinh Ngọc Diệp và Neko Lê cũng tham gia loạt trò chơi dân gian như tạt lon, sút bóng cùng với huyền thoại bóng đá Silva. Các thử thách như nhảy ném lon, sút bóng không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể lực mà còn là cơ hội để ba mẹ và con cái cùng nhau vượt chướng ngại, tạo nên những ký ức tuổi thơ ngập tràn tiếng cười.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Diệp cùng với Neko Lê tham gia thử thách tạt lon và sút bóng cùng Silva

Tại các khu vực trò chơi, Võ Tấn Phát thu hút sự chú ý khi khám phá từng góc không gian sáng tạo của sự kiện. Anh hào hứng tham gia các trò chơi vận động, nhận quà và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí sôi động của sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động thể chất và trải nghiệm sáng tạo, đêm diễn "Pháo Đài Lấm Bẩn" còn trở thành điểm hẹn âm nhạc bùng nổ với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn - Ảnh 3.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn - Ảnh 4.

Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn - Ảnh 5.

SOOBIN mang đến loạt bản hit bắt tai, Phương Mỹ Chi đại diện cho chất dân gian hiện đại đầy cảm xúc, RHYDER mang đến những bài hát trẻ trung sôi động, và Obito khuấy đảo sân khấu với phong cách rap đầy năng lượng. Sự kết hợp đa sắc màu âm nhạc này đã góp phần biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành đại tiệc mùa hè không thể quên.

OMO Pháo Đài Lấm Bẩn không chỉ là nơi trẻ được tự do vui chơi, sáng tạo mà còn là cơ hội để cả gia đình cùng gắn kết, cùng "lấm bẩn" và cùng tận hưởng mùa hè thật chất. Thông qua sự kiện, OMO một lần nữa khẳng định thông điệp: mỗi vết bẩn là một dấu ấn trưởng thành - miễn là cả nhà cùng nhau tạo nên.

Khám phá thêm chủ đề

OMO Pháo Đài Lấm Bẩn CLB bóng đá Arsenal OMO Pháo Đài Lấm Bẩn Gilberto Silva
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận