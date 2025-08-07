Nhiều nghệ sĩ, KOLs đồng hành cùng gia đình tại sân chơi OMO Pháo Đài Lấm Bẩn

Ngày 2.8, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bùng nổ với sự kiện "Pháo Đài Lấm Bẩn" - sân chơi cộng đồng mùa hè do OMO phối hợp cùng CLB bóng đá Arsenal tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn gia đình tham dự và đặc biệt là sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ, KOLs tên tuổi với những trải nghiệm độc đáo.

Ngay từ đầu chương trình, hai gương mặt quen thuộc là Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc đã cùng huyền thoại bóng đá Gilberto Silva mang đến những khoảnh khắc thể thao đầy cảm xúc. Cả ba đã cùng nhau tham gia giao lưu tâng bóng tạo nên màn trình diễn hào hứng và gắn kết ba thế hệ đam mê trái bóng tròn, đúng tinh thần "chơi là chất, ngại gì bẩn" mà OMO lan tỏa.

Tiến Linh và Đỗ Kim Phúc tham gia thử thách tâng bóng cùng huyền thoại Gilberto Silva

Gia đình Đinh Ngọc Diệp và Neko Lê cũng tham gia loạt trò chơi dân gian như tạt lon, sút bóng cùng với huyền thoại bóng đá Silva. Các thử thách như nhảy ném lon, sút bóng không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể lực mà còn là cơ hội để ba mẹ và con cái cùng nhau vượt chướng ngại, tạo nên những ký ức tuổi thơ ngập tràn tiếng cười.

Đinh Ngọc Diệp cùng với Neko Lê tham gia thử thách tạt lon và sút bóng cùng Silva

Tại các khu vực trò chơi, Võ Tấn Phát thu hút sự chú ý khi khám phá từng góc không gian sáng tạo của sự kiện. Anh hào hứng tham gia các trò chơi vận động, nhận quà và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí sôi động của sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động thể chất và trải nghiệm sáng tạo, đêm diễn "Pháo Đài Lấm Bẩn" còn trở thành điểm hẹn âm nhạc bùng nổ với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích.

SOOBIN mang đến loạt bản hit bắt tai, Phương Mỹ Chi đại diện cho chất dân gian hiện đại đầy cảm xúc, RHYDER mang đến những bài hát trẻ trung sôi động, và Obito khuấy đảo sân khấu với phong cách rap đầy năng lượng. Sự kết hợp đa sắc màu âm nhạc này đã góp phần biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành đại tiệc mùa hè không thể quên.

OMO Pháo Đài Lấm Bẩn không chỉ là nơi trẻ được tự do vui chơi, sáng tạo mà còn là cơ hội để cả gia đình cùng gắn kết, cùng "lấm bẩn" và cùng tận hưởng mùa hè thật chất. Thông qua sự kiện, OMO một lần nữa khẳng định thông điệp: mỗi vết bẩn là một dấu ấn trưởng thành - miễn là cả nhà cùng nhau tạo nên.