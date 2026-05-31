Emall ký thỏa thuận xuất khẩu giày Pierre Cardin trăm tỉ đồng tại Thái Lan

31/05/2026 20:00 GMT+7

Công ty Emall vừa qua đã chính thức ký kết thỏa thuận chiến lược nhằm phát triển và mở rộng thị trường giày cao cấp Pierre Cardin tại Thái Lan giai đoạn 2026 - 2030 với giá trị hợp tác lớn.

Thông qua hệ thống phân phối lâu năm tại các trung tâm thương mại hàng đầu Thái Lan như Central, Siam, The Mall và Robinson, sản phẩm Pierre Cardin sẽ tiếp tục được mở rộng hiện diện mạnh mẽ tại một trong những thị trường bán lẻ phát triển nhất Đông Nam Á.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình nâng tầm thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao và gia tăng vị thế tại thị trường ASEAN.

Emall ký thỏa thuận xuất khẩu giày Pierre Cardin trăm tỉ đồng tại Thái Lan- Ảnh 1.

Đây đồng thời là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển hệ sinh thái thời trang - lifestyle mang tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến tăng trưởng bền vững tại khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn mới.

