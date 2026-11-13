Emirates lãi hơn 1 tỉ USD dù giá nhiên liệu tăng gấp đôi

Tập đoàn Emirates vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2026 - 2027 (từ ngày 1.4 - 30.9.2026), với lợi nhuận trước thuế đạt 4,1 tỉ AED, tương đương 1,1 tỉ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 1 tỉ USD, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn tập đoàn đạt 18 tỉ USD, giảm 12%, trong khi lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 3,4 tỉ USD, giảm 41%.

Theo Emirates, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng đáng kể từ xung đột tại khu vực vùng Vịnh, khiến hoạt động khai thác hàng không bị gián đoạn, nhiều không phận phải hạn chế hoặc đóng cửa từng thời điểm. Đặc biệt, giá nhiên liệu hàng không toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành.

Ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Emirates, cho biết nhu cầu đi lại của hành khách vẫn duy trì ổn định, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Emirates khôi phục 91% mạng bay, tiếp tục đầu tư đội tàu bay ẢNH: LÊ NAM

Đến ngày 30.9, Emirates đã khôi phục 91% mạng lưới đường bay, kết nối hơn 150 sân bay tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng đồng thời triển khai chính sách đổi vé miễn phí, hoàn vé linh hoạt nhằm củng cố niềm tin của hành khách. Trong 6 tháng, Emirates tiếp nhận 9 máy bay Airbus A350 mới, nâng cấp khoang hành khách trên 12 máy bay và lắp đặt thêm hệ thống internet vệ tinh Starlink trên 36 máy bay. Chương trình nâng cấp đội bay có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7 tỉ USD.

Ở mảng hàng hóa, Emirates SkyCargo vận chuyển 1,2 triệu tấn hàng, giảm 1% về sản lượng nhưng doanh thu tăng 52% nhờ nhu cầu vận tải hàng không gia tăng trong bối cảnh vận tải biển gián đoạn. Riêng hãng hàng không Emirates ghi nhận doanh thu 15,5 tỉ USD, giảm 13%, lợi nhuận trước thuế khoảng 1 tỉ USD. Trong nửa đầu năm tài chính, hãng vận chuyển 21,8 triệu lượt hành khách, giảm 22% so với cùng kỳ, với hệ số sử dụng ghế đạt 72%, thấp hơn mức 79,5% của năm trước.