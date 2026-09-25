Bên trong 'bệnh viện' máy bay khổng lồ của Emirates

Nằm ngay tại sân bay quốc tế Dubai, trung tâm kỹ thuật "Emirates Engineering" đảm nhiệm công việc bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp và kiểm tra đội máy bay của Emirates. PV Thanh Niên đã có dịp "mục sở thị" trung tâm kỹ thuật rộng lớn này.

Được biết, cơ sở có diện tích khoảng 400.000 m², tương đương 40 ha, gồm 12 nhà chứa máy bay, được Emirates giới thiệu là một trong những trung tâm bảo dưỡng hàng không công nghệ cao trên thế giới. Các nhà chứa tại đây nằm trong nhóm kết cấu không cột nhịp lớn nhất Trung Đông, đủ sức tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Airbus A380 và Boeing 777.

Bước vào bên trong nhà chứa, hình ảnh chiếc máy bay quen thuộc với hành khách gần như biến mất. Một chiếc Boeing 777 có thể được nâng lên khỏi mặt đất, bao quanh bởi hệ thống giàn giáo nhiều tầng để kỹ thuật viên tiếp cận thân, cánh, động cơ và bộ càng đáp.

Hệ thống sàn thao tác nhiều tầng bao quanh thân máy bay, giúp kỹ thuật viên tiếp cận các khu vực cần kiểm tra và sửa chữa ẢNH: LÊ NAM

Ở một khu vực khác, toàn bộ ghế ngồi và nhiều lớp nội thất của khoang hành khách được tháo ra. Trần cabin để lộ đường dây điện, ống dẫn cùng hàng loạt thiết bị kỹ thuật, trong khi lớp cách nhiệt màu hồng chạy dọc thân máy bay hiện rõ sau những tấm ốp vốn quen thuộc với hành khách.

Những phần như sàn cabin, ghế, vách ngăn hay khu vực bếp cũng lần lượt được tháo, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới trước khi máy bay được lắp ráp trở lại.

Quy mô công việc có thể thấy rõ qua một đợt đại tu Airbus A380 từng được Emirates thực hiện tại đây. Chỉ trong 12 ngày đầu, hơn 1.600 bộ phận trong cabin đã được tháo ra, gồm 475 ghế hạng phổ thông và thương gia, 14 phòng riêng hạng nhất, 16 khu bếp, 2 quầy bar, 2 phòng tắm cùng nhiều tấm sàn và bộ phận buồng lái. Toàn bộ quá trình đại tu kéo dài 55 ngày.

Các kỹ thuật viên xử lý phần sàn cabin sau khi nhiều hạng mục nội thất đã được tháo rời ẢNH: LÊ NAM

Emirates Engineering hiện còn là nơi thực hiện chương trình cải tạo đội bay trị giá 5 tỉ USD của Emirates. Từ tháng 11.2022 đến tháng 7.2026, hãng đã hoàn tất nâng cấp 100 máy bay, gồm 47 Airbus A380 và 53 Boeing 777. Hơn 400 kỹ sư và kỹ thuật viên đã dành tổng cộng khoảng 4,4 triệu giờ công cho chương trình này.

Khác với công việc bảo dưỡng thông thường, các máy bay trong chương trình cải tạo được làm mới gần như toàn bộ cabin, từ ghế, thảm, vách cabin đến hệ thống giải trí và bổ sung khoang Phổ thông Đặc biệt.

Các chi tiết lớn của động cơ và vỏ động cơ được tháo riêng để kiểm tra, sửa chữa tại trung tâm kỹ thuật của Emirates ẢNH: LÊ NAM

Đây cũng là nơi Emirates thực hiện phần lớn công việc cải tạo đội bay bằng lực lượng kỹ thuật của chính hãng thay vì đưa máy bay ra bên ngoài. Tính đến giữa năm nay, hãng đã lắp hơn 3.800 ghế phổ thông đặc biệt mới trong chương trình nâng cấp.

Một điểm đặc biệt khác trong khu kỹ thuật là kích thước của từng cấu kiện. Phần vỏ động cơ được tháo riêng và đặt trên các giá chuyên dụng, trong khi chiếc động cơ phản lực khi đứng cạnh một người trưởng thành cho thấy kích thước khổng lồ của hệ thống tạo lực đẩy cho máy bay thân rộng.

Bên dưới máy bay, bộ càng đáp với những bánh xe lớn được cố định bằng hệ thống giá nâng chuyên dụng, để kỹ thuật viên kiểm tra và làm việc ở cả những khu vực rất khó tiếp cận khi máy bay nằm trên sân đỗ.

Góc nhìn trực diện cụm càng đáp và phần bụng máy bay trong nhà chứa. Tại đây, kỹ thuật viên có thể tiếp cận những vị trí khó quan sát khi máy bay khai thác bình thường ẢNH: LÊ NAM

Một chiếc Airbus A380 của Emirates tại khu kỹ thuật ở sân bay quốc tế Dubai. Hãng đang tiếp tục nâng cấp đội bay với các khoang hành khách mới, trong đó có hạng phổ thông đặc biệt ẢNH: LÊ NAM

Mới đây, Emirates vừa giới thiệu ghế phổ thông đặc biệt thế hệ mới trên Airbus A350, nổi bật với ghế chỉnh điện và vách ngăn riêng tư điều chỉnh độ cao. Khoang có 28 ghế theo cấu hình 2-3-2, trang bị sạc không dây, USB-C và màn hình 4K HDR 13,3 inch. Dòng ghế mới sẽ được đưa vào các máy bay A350 khai thác đến Việt Nam, trong quá trình Emirates tiếp tục mở rộng hạng phổ thông đặc biệt trên đội bay.