Máy bay phiên bản sinh nhật 80 tuổi của Cathay xuất hiện ở Nội Bài

Ngày 6.5, chiếc máy bay Airbus A350 với diện mạo đặc biệt đã thực hiện chuyến bay CX741 hạ cánh xuống nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là lần đầu tiên mẫu sơn mang phong cách hoài cổ "lettuce leaf sandwich" xuất hiện tại Việt Nam.

Theo đại diện Cathay, thiết kế sọc xanh trắng từng gắn liền với những giai đoạn đầu phát triển của hãng, nay được tái hiện nhằm tôn vinh hành trình 80 năm kết nối toàn cầu.

Bà Kelly Tsang - Giám đốc khu vực của Cathay tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam cho biết: "Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng của Cathay tại Đông Nam Á. Màu sơn đặc biệt này không chỉ tôn vinh di sản của hãng mà còn thể hiện tinh thần kết nối thế giới thông qua trung tâm Hồng Kông".





Chiếc Airbus A350 mang màu sơn cổ điển “lettuce leaf sandwich” của Cathay lần đầu hạ cánh tại sân bay Nội Bài ẢNH: CATHAY

Hiện nay, Cathay Pacific đang khai thác 35 chuyến bay mỗi tuần kết nối Hà Nội và TP.HCM với Hồng Kông, đồng thời nối chuyến đến hơn 100 điểm đến toàn cầu.

Không chỉ có Airbus A350-900, Cathay còn giới thiệu thêm hai mẫu máy bay mang diện mạo đặc biệt nhân dịp sinh nhật 80 năm, gồm chiếc Boeing 747-8F chở hàng với màu sơn "lettuce leaf sandwich" và Boeing 777-300ER phiên bản nghệ thuật "Spirit of Hong Kong - 80th Anniversary Edition".

Bên cạnh đó, Cathay cũng tái hiện các bộ đồng phục tiếp viên qua nhiều thời kỳ như một phần trong chiến dịch kỷ niệm. Khoảng 2.000 tiếp viên và nhân viên mặt đất của hãng sẽ mặc các thiết kế đồng phục cổ điển trên nhiều chuyến bay và hoạt động trong năm 2026.