Du lịch Tin tức - Sự kiện

Cathay Pacific mở thêm đường bay tới Bắc Mỹ

Lê Nam
Lê Nam
31/03/2026 15:41 GMT+7

Hãng hàng không Cathay Pacific mới đây thông báo chính thức khai thác đường bay thẳng giữa Hồng Kông và Seattle (Mỹ), nâng tổng số điểm đến của hãng tại Bắc Mỹ lên 9 thành phố.

Tuyến bay Hồng Kông tới Seattle được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần, đánh dấu lần đầu tiên có đường bay thẳng kết nối trực tiếp giữa trung tâm hàng không Hồng Kông và thành phố Seattle, một trong những trung tâm công nghệ và văn hóa lớn của bang Washington.

Đây là đường bay mới nhất trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Cathay Pacific nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập. Hãng cho biết, việc bổ sung Seattle giúp tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của cả khách du lịch và doanh nhân.

Hãng hàng không hiện khai thác gần 120 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần đến Bắc Mỹ

Tuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A350-900, cung cấp đầy đủ các hạng ghế từ thương gia, phổ thông cao cấp đến phổ thông. Lịch bay duy trì ổn định 5 chuyến/tuần trong các giai đoạn cao điểm của năm 2026.

Với đường bay mới, Cathay Pacific hiện khai thác gần 120 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần đến Bắc Mỹ, kết nối 9 điểm đến gồm Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver.

Đáng chú ý, hành khách từ Việt Nam có thể nối chuyến thuận tiện qua Hồng Kông với tần suất 35 chuyến/tuần, trong đó có 21 chuyến từ TP.HCM và 14 chuyến từ Hà Nội.

Ngoài vận chuyển hành khách, tuyến bay Seattle cũng góp phần tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, bổ sung cho mạng lưới gần 40 chuyến bay chở hàng mỗi tuần của Cathay Cargo giữa Bắc Mỹ và các thị trường khác trong mùa cao điểm hè.

Cathay Pacific tăng chuyến bay từ Việt Nam tới Hồng Kông

Cathay Pacific tăng chuyến bay từ Việt Nam tới Hồng Kông

Hãng hàng không Cathay Pacific vừa công bố tăng tần suất chuyến bay từ Việt Nam đến Hồng Kông, đồng thời tổ chức sự kiện Cathay Travel Fair 2025 tại TP.HCM nhằm quảng bá du lịch.

