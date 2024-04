Emma Watson đón tuổi 34, không ngại 'đối đầu' tác giả 'Harry Potter'

Sở hữu trang Instagram cá nhân có hơn 75 triệu người theo dõi nhưng Emma Watson hiếm khi sử dụng. Chính vì vậy, bài đăng mới gồm 2 tấm ảnh đen trắng kèm con số 34 và biểu tượng cung Bạch Dương của cô nhanh chóng nhận được phản hồi nồng nhiệt với hơn 2,6 triệu lượt thích chỉ trong thời gian ngắn. Bạn bè và người hâm mộ gửi đến cô vô số lời chúc mừng kèm theo những bức ảnh từ các bộ phim mà Emma từng tham gia.

Emma Watson được cả thế giới biết đến là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, bình đẳng giới, môi trường cùng vai diễn nổi tiếng trong trong loạt phim 8 phần Harry Potter Instagram NV

Theo Popculture, sự vận động và hoạt động tích cực của Emma Watson cho quyền lợi của người chuyển giới trong những năm gần đây khiến cô có mâu thuẫn với JK Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter (được chuyển thể thành loạt phim 8 phần cùng tên). Trong khi nhà văn nổi tiếng ngày càng thẳng thắn phản đối quyền lợi của người chuyển giới thì Emma là một trong số các diễn viên phim Harry Potter lên tiếng phản bác.

Tuy nhiên, "phù thủy" Hermione chưa từng công kích trực tiếp JK Rowling. Cô chỉ công khai ủng hộ người chuyển giới theo cùng cách mà nhà văn dùng để lên án họ. Trong diễn biến mới nhất, nữ tác giả nhắm đến Emma và Daniel Radcliffe (người thủ vai Harry Potter) thông qua bình luận của bài đăng trên mạng xã hội X ám chỉ rằng cả hai nên nói lời xin lỗi. Hai diễn viên đều không phản hồi lời kêu gọi của nhà văn và họ chưa bao giờ có ý định xin lỗi tác giả bộ truyện ngay từ ban đầu.

Emma Watson (vai Hermione Granger) và Daniel Radcliffe (vai Harry Potter) trong phim Harry Potter Chụp màn hình

Emma Watson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp khi mới 9 tuổi. Cô đảm nhận vai cô phù thủy Hermione Granger xinh đẹp, thông minh và quyết liệt, là một trong hai người bạn thân nhất của Harry Potter. Vai diễn xuyên suốt trong 8 phần phim phát hành từ năm 2001 đến 2011 mang đến cho Emma danh tiếng trên toàn thế giới, nhiều giải thưởng và khối tài sản khổng lồ - khoảng 60 triệu USD vào năm 2017 và khoảng 80 triệu USD vào năm 2020.

Ngoài vai diễn Hermione, nữ diễn viên sinh năm 1990 có thêm một vai diễn trong thời gian quay Harry Potter là phim The tale of despereaux phát hành năm 2008. Sau đó cô nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu và liên tiếp đóng vai chính trong các phim The perks of being a wallflower (2012), Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật, 2017) và Little women (2019).

Emma Watson sinh ngày 15.4.1990. Loạt ảnh đen trắng nằm trong bộ ảnh cũ được chụp bởi Mack Breeden. Nhiếp ảnh gia này lần đầu đăng ảnh chụp Emma vào tháng 6 năm ngoái Instagram NV

Kể từ bộ phim Little women (2019) tới nay, Emma Watson hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Cô từng tiết lộ rằng bản thân quan tâm đến kinh doanh hơn là diễn xuất. Ít lâu sau đó, người đẹp được mời vào ban giám đốc của tập đoàn thời trang Kering. Tuy vậy sau nhiệm kỳ 3 năm, cô không còn giữ vị trí này, theo WWD. Đến năm ngoái, có thông tin Emma trở lại trường học và bắt đầu kinh doanh riêng.

Tờ Hello cho biết nữ diễn viên Người đẹp và quái vật bắt đầu học thạc sĩ Viết sáng tạo tại Đại học Oxford vào mùa thu năm 2023. Trước đó, cô lấy bằng cử nhân Văn học Anh tại Đại học Brown vào năm 2014. Ngoài ra, Emma cũng trở về với vườn nho của gia đình tại Pháp, cùng em trai sáng lập một thương hiệu rượu gin thủ công (một loại rượu mạnh được chưng cất từ thảo mộc và trái cây) mang tên Renais.

Tại Sohohouse Award 2023, chị em nhà Watson giành giải thưởng nhà khởi nghiệp của năm Instragram NV

Gia đình Emma sở hữu vườn nho Domaine Watson ở Chablis và có truyền thống sản xuất rượu vang. Nhãn hiệu mới này là sự nghiệp mà hai chị em nhà Watson xây dựng dựa trên nguồn lực của gia đình - sản phẩm sử dụng các phế phẩm từ quá trình làm rượu vang của cha mẹ họ làm nguồn nguyên liệu.

Chia sẻ về trải nghiệm làm việc cùng người chị nổi tiếng trên Hello, Alex Watson cho biết: "Có chung niềm đam mê và được làm việc cùng người thân là may mắn lớn và là điều vô cùng đặc biệt!".