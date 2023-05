Emma Watson tiết lộ lý do vắng bóng màn bạc

Trở thành ngôi sao điện ảnh từ khi còn rất nhỏ nhờ vai diễn Hermione trong loạt phim Harry Potter đình đám, Emma Watson có sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Ngay cả khi trưởng thành, người đẹp sinh năm 1990 luôn chứng tỏ cô là một diễn viên thực lực, không chỉ nổi lên nhờ vận may. Emma Watson gây thương nhớ với nhiều bộ phim như: The perks of being a wallflower, The circle, Beauty and the Beast, Little women…

Emma Watson tạm ngưng diễn xuất đã được 5 năm GETTY

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn tất ghi hình cho bộ phim được đề cử Oscar Little women cuối năm 2018, Emma Watson chưa tham gia thêm bất kỳ một tác phẩm điện ảnh nào. 5 năm qua, Emma Watson chỉ kinh doanh, hoạt động xã hội và làm đạo diễn cho video quảng cáo. "Kỳ nghỉ" dài của "bông hồng nước Anh" khiến nhiều khán giả cảm thấy lạ lẫm. Nhiều fan thể hiện sự nôn nóng mong cô trở lại với việc diễn xuất.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Emma Watson đã tiết lộ lý do vì sao cô lại tạm dừng đóng phim tận 5 năm khi còn đang trong độ tuổi vàng của nhan sắc và kinh nghiệm làm nghề. Đi qua nhiều thăng trầm với nghề diễn từ thuở còn là thiếu nhi, Emma Watson cho biết cô quyết định tạm ngưng diễn xuất vì cảm thấy không hạnh phúc với nghề diễn viên.

Nữ phù thủy Hermonie trong Harry Potter là vai diễn kinh điển của Emma Watson IMDB

Emma Watson vào vai chị cả Meg trong Little women IMDB

Ngôi sao Harry Potter thổ lộ: "Thành thực mà nói, đôi khi tôi cảm thấy như mình bị nhốt trong cái lồng. Và một trong những điều khó khăn nhất là tôi phải đứng ra làm gương mặt đại diện, trả lời các câu hỏi về những thành phẩm, sự việc mà bản thân tôi không thể kiểm soát. Ví dụ khi có phim mới ra mắt, mọi phóng viên có thể hỏi tôi: Chi tiết đó có thực sự phù hợp với quan điểm của bạn? Thật khó xử để đại diện cho mọi người, đóng vai trò người phát ngôn cho những việc như vậy".

"Trong ngành công nghiệp này, ở vị thế một diễn viên, tôi bị hạn chế đến mức khó chịu vì bản thân không có tiếng nói. Tôi nhận ra mình muốn tham gia các dự án mà mình có quyền được góp tiếng nói, quyết định. Nói một cách khác, một dự án không khiến tôi cảm thấy ghét chính bản thân", Emma Watson nói thêm.

Emma Watson hiện là nhân vật khá "sừng sỏ" trong làng thời trang quốc tế GETTY

Dù vậy, Emma Watson khẳng định không có chuyện cô hoàn toàn giải nghệ. Nữ diễn viên vẫn rất đam mê nghệ thuật, yêu điện ảnh và luôn chờ đợi một dự án phù hợp với mong ước và tầm nhìn của cô. Emma Watson chỉ không muốn làm nghệ thuật như một con robot cứng nhắc. Những năm qua, nữ diễn viên thử thách bản thân ở các vai trò sản xuất, đạo diễn. Mùa đông năm ngoái, Emma Watson viết kịch bản và đạo diễn một video quảng cáo cho hãng Prada. Cô cũng tiết lộ đang thực hiện một MV cho ca sĩ nổi tiếng nhưng chưa thể công bố danh tính.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Emma Watson còn được ngưỡng mộ nhờ học vấn cao, đời tư sạch scandal. Ở tuổi 30, cô còn là một nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. Năm 2020, Emma Watson được tập đoàn thời trang Kering - công ty mẹ của Gucci mời vào ban giám đốc, đứng ngang hàng với nhiều doanh nhân thành công khác.