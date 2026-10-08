Emoura Phạm 'bốc lửa' với bikini, đổi váy dạ hội ngay trước giờ G

Tối 7.10, Emoura Phạm cùng khoảng 80 thí sinh bước vào đêm bán kết Miss Grand International 2026 tại Thái Lan. Mở màn đêm thi, các người đẹp lần lượt trình diễn trang phục áo tắm trước khi bước vào phần thi dạ hội. Emoura Phạm xuất hiện ở nhóm cuối. Người đẹp bước ra với bikini hai mảnh mang họa tiết trắng - xanh, kết hợp mái tóc xoăn bồng bềnh và lối trang điểm sắc sảo.

Trên sân khấu, đại diện Việt Nam không lạm dụng những động tác phức tạp mà tập trung vào bước đi, điểm dừng và biểu cảm. Ở mỗi vị trí tạo dáng, cô kết hợp động tác tay với ánh mắt, tạo nên phần trình diễn năng lượng nhưng vẫn giữ được sự liền mạch.

Emoura Phạm tự tin trình diễn bikini tại bán kết Miss Grand International 2026, khoe thần thái và khả năng làm chủ sân khấu Ảnh: NVCC

Váy dạ hội của Emoura Phạm gây tranh cãi

Sự chú ý tiếp tục dồn vào phần thi dạ hội của Emoura Phạm. Trước đêm bán kết, ê kíp Miss Grand Vietnam từng công bố hai phương án váy dành cho người đẹp. Tuy nhiên, những thiết kế này nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Trước phản hồi của khán giả, ê kíp quyết định thay đổi lựa chọn ngay sát giờ thi. Trên trang cá nhân, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết ê kíp đã đọc và lắng nghe các ý kiến liên quan đến phương án trang phục bán kết của Emoura Phạm. Sau khi cân nhắc, đội ngũ quyết định thay đổi trang phục, đồng thời nhận trách nhiệm về cả lựa chọn ban đầu lẫn quyết định điều chỉnh vào phút chót.

Emoura Phạm diện thiết kế Phượng Hoàng lửa của JoliPoli sau khi ê kíp thay đổi lựa chọn trang phục sát giờ thi Ảnh: NVCC

Cuối cùng, Emoura Phạm xuất hiện trong thiết kế mang tên Phượng Hoàng lửa của JoliPoli, do nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa, hướng đến tinh thần tái sinh, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Trên nền vải xuyên thấu màu nude, các chi tiết đính kết đỏ ruby, cam lửa và vàng ánh kim tạo thành hình ảnh đôi cánh phượng ôm lấy phần thân trên, lan qua vòng eo rồi kéo dài dọc thân váy. Phần thân váy dáng đuôi cá kết hợp hai tà tay buông dài, tạo chuyển động khi người đẹp bước đi. Sự kết hợp giữa sắc đỏ, cam, vàng và nền vải nude giúp thiết kế tạo hiệu ứng thị giác mạnh trên sân khấu.

Emoura Phạm chọn tóc búi cao, tôn đường nét gương mặt. Cô thể hiện sự tự tin qua những bước catwalk, cách xử lý tà váy và các động tác tạo dáng. Màn xuất hiện nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng hâm mộ sắc đẹp, nhất là sau những tranh luận về các phương án trang phục trước đó.

Emoura Phạm mang 'Vinh quy bái tổ' nặng 20 kg đến Bangkok

Trước đêm bán kết, trưa 7.10, Emoura Phạm đã hoàn thành phần thi National Costume với thiết kế Vinh quy bái tổ. Bộ trang phục có tổng trọng lượng khoảng 20 kg, nổi bật với hình ảnh hai chú ngựa được bố trí quanh người.

Emoura Phạm trình diễn Vinh quy bái tổ, thiết kế nặng khoảng 20 kg, lấy cảm hứng từ nghề làm ngựa giấy truyền thống Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH PHẦN THI TRANG PHỤC DÂN TỘC MGI 2026

Thiết kế do nhà thiết kế Phạm Minh Mẫn thực hiện, Ivan Trần giữ vai trò cố vấn. Trang phục được lấy cảm hứng từ nghề làm ngựa giấy truyền thống, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành, gợi sự vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Bên cạnh đó, trang phục còn kết hợp hình ảnh tranh dân gian Giám Mã.

Theo ê kíp, thiết kế được chỉnh sửa trong khoảng một tháng để phù hợp với chiều cao, vóc dáng của Emoura Phạm trước khi được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bangkok. Hình ảnh hai chú ngựa đặt quanh người tạo điểm nhấn cho phần trình diễn, đồng thời giúp thiết kế truyền tải câu chuyện về truyền thống và nguồn cội theo cách trực quan.

Đêm chung kết Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 10.10 tại Thái Lan.